Průzkum: Nejlépe se stále žije v Říčanech, polepšilo si Vrchlabí

Ilustrační foto - Nová cyklostezka z Mnichovic do Prahy již slouží cyklistům, bruslařům i chodcům a těší se mezi nimi velké oblibě. A to i přesto, že většina úseků ještě není zkolaudována. Na snímku z 22. května 2020 je část stezky v Říčanech. ČTK/Kholl Jan

Praha - Nejlépe se lidem v Česku žije ve středočeských Říčanech, nejhůře v Orlové v Moravskoslezském kraji. Nejvýrazněji si meziročně polepšilo Vrchlabí, postoupilo výše o 64 míst na 73. pozici. Umístění v čele a na konci žebříčku se nezměnilo. Index kvality života, který hodnotí 206 obcí s rozšířenou působností, sestavuje společnost Obce v datech. O výsledcích dnes ČTK informovala poradenská společnost Deloitte, která je hlavním konzultačním partnerem projektu.

Index zahrnuje 29 parametrů, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, podmínky pro práci, bydlení a vzdělání, dostupnost služeb, dopravní spojení a také vztahy mezi lidmi například s ohledem na existenci místních spolků. Analytici využívají data z internetu a veřejného sektoru. Index vzniká na bázi principů metodik OSN a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) validovaných Deloitte, uvedla tato společnost. Index je dostupný na webu.

Říčany jsou místem s nejvyšší kvalitou života počtvrté za sebou, žebříček vedou od jeho prvního vydání. Druhé místo si udržela Praha, za kterou se seřadily další středočeské obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Černošice. Vysoké hodnoty mají v indexu zejména obce v okolí Prahy a Brna. Z krajských měst je po Praze nejlepší život v Brně, následují České Budějovice, Hradec Králové a Pardubice.

Na opačném konci pořadí se vedle Orlové nezměnilo ani umístění předposlední Karviné. Mezi pět měst s nejmenší kvalitou života patří ještě Most, Litvínov a Žatec. Všechna tato tři města si proti loňsku v indexu mírně pohoršila. "Pokud se udělá málo, ne-li nic, tak nelze čekat jiné výsledky. Proto náš žebříček má na konci i začátku málo změn - spíše se nůžky rozevírají. Státu se nedaří zvrátit strukturální nerovnováhu v ČR," uvedl vedoucí partner v oddělení poradenství Deloitte Pavel Šiška.

Po Vrchlabí největší zlepšení zaznamenaly Bystřice nad Pernštejnem, Horažďovice, Blatná a Železný Brod. Všechna tato města se posunula v žebříčku vzhůru o víc než 50 míst. Obcím s největším zlepšením kvality života podle Deloitte pomáhá rozšíření nabídky práce a usazování nových obyvatel kvůli nižším cenám bydlení.

Za čtyřleté trvání projektu se nejvýrazněji zvýšilo hodnocení v obcích Jihomoravského a Zlínského kraje. Nejvíce od roku 2018 vystoupaly jihomoravské Pohořelice, konkrétně o 91 pozic na 26. místo žebříčku. "Naopak dlouhodobé snižování hodnoty indexu kvality života lze pozorovat u obcí v Karlovarském, Libereckém, ale i překvapivě Královéhradeckém kraji. V samotné podstatě není důležité, jakou hodnotu index u dané obce nabývá, ale jaký je jeho dlouhodobý trend," podotkl jednatel společnosti Obce v datech Jan Havránek.

Orlová považuje průzkum za tendenční

Starosta Orlové na Karvinsku Miroslav Chlubna (Nezávislí a Změna pro lidi Rok narození: 1974) odmítá výsledky průzkumu společnosti Obce v datech, který hodnotí kvalitu života ve 206 obcích s rozšířenou působností. Podle tohoto žebříčku totiž právě Orlová už poněkolikáté skončila na posledním místě. Město považuje projekt za neprofesionální, neobjektivní, tendenční. Podle starosty poškozuje dobré jméno města, které se chce bránit právně. Chlubna to dnes řekl ČTK. Podle něj navíc většinu faktorů, které průzkum hodnotil, ani radnice nemůže ovlivnit.

Žebříček sestavuje společnost Obce v datech společně s poradenskou společností Deloitte, která je hlavním konzultačním partnerem projektu. Index vzniká na bázi principů metodik OSN a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zahrnuje 29 parametrů, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, podmínky pro práci, bydlení a vzdělání, dostupnost služeb, dopravní spojení a také vztahy mezi lidmi, například s ohledem na existenci místních spolků. Analytici využívají data z internetu a veřejného sektoru.

A právě v práci s daty vidí starosta Orlové, města s 28.000 obyvateli, problém. "Kvalita života v Orlové podle Obce v datech rozhodně neodpovídá skutečnosti. Není to nic jiného než souhrn čísel s pochybnou vypovídací schopností," řekl.

Chlubna uvedl, že hned v několika kritériích narazil na nesrovnalosti. Například dostupnost zdravotní péče je podle něj v Orlové výrazně lepší než třeba v Praze. "Dojezdové časy ale vycházejí z navigace, ne z reálného provozu. Takže od nás se lidé do Fakultní nemocnice v Ostravě dostanou do třiceti minut. V pražském provozu to z okraje Prahy nestihnou po většinu dne," uvedl.

Nesouhlasí ani s kritériem ohledně znečištění ovzduší. "U nás nemáme žádného významného znečišťovatele. V okolních městech ale ano a tím nám zhoršují toto konkrétní měřítko," řekl. V minulosti představitelé města podle starosty vyzývali společnosti Obce v datech a Deloitte k jednání i k návštěvě Orlové, ale vždy bez odezvy. "V tuto chvíli chystáme kroky k tomu, aby nadále nebylo poškozováno dobré jméno našeho města. Jaké kroky to budou, ještě upřesníme," řekl.

Podle Chlubny zůstává otázkou, do jaké míry lze s prezentovanými čísly pracovat a k čemu vůbec slouží. "Z našeho pohledu pouze k poškozování dobrého jména obce," míní. Smysl nevidí ale ani v tom, jak se pak s výsledky nakládá. Výsledky by podle starosty měly zajímat hlavně stát. "A těm, kteří jsou na posledních příčkách, podat pomocnou ruku a všemi možnými cestami je podpořit tak, jako Evropská unie podporuje méně rozvinuté země," doplnil. To se ale podle něj neděje. "Pouze se poukáže na to, na kterém místě dané město skončilo. Nikoho už nezajímá jeho poloha na mapě, historické souvislosti a celá řada objektivních skutečností," řekl starosta.

Prvních deset a posledních deset obcí v žebříčku Indexu kvality života 2021:

Pořadí 2021 (Pořadí 2020) Obec Kraj Index 2021 (Index 2020) 1 (1) Říčany Středočeský 10,0 (10,0) 2 (2) Praha Hl. m. Praha 9,4 (9,4) 3 (4) Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Středočeský 7,8 (7,7) 4 (5) Černošice Středočeský 7,8 (7,6) 5 (7) Brno Jihomoravský 7,6 (7,3) 6 (3) Slavkov u Brna Jihomoravský 7,6 (7,8) 7 (11) Beroun Středočeský 7,4 (7,0) 8 (9) Židlochovice Jihomoravský 7,3 (7,1) 9 (6) Hustopeče Jihomoravský 7,3 (7,3) 10 (8) Třeboň Jihočeský 7,2 (7,3) 197 (203) Krnov Moravskoslezský 2,0 (1,3) 198 (196) Kraslice Karlovarský 1,9 (2,2) 199 (198) Podbořany Ústecký 1,8 (2,0) 200 (195) Kadaň Ústecký 1,8 (2,3) 201 (204) Vítkov Moravskoslezský 1,8 (0,6) 202 (193) Žatec Ústecký 1,6 (2,5) 203 (201) Litvínov Ústecký 1,6 (1,5) 204 (200) Most Ústecký 1,5 (1,7) 205 (205) Karviná Moravskoslezský 0,5 (0,3) 206 (206) Orlová Moravskoslezský 0,0 (0,0)

Zdroj: Obce v datech, Deloitte