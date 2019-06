Průzkum: Na 40 pct. lidí o dovolené nedokáže zapomenout na práci

Praha - Čeští zaměstnanci volí v létě nejčastěji souvislé volno v délce alespoň dvou týdnů, přesto více než 40 procent lidí není schopno během dovolené zapomenout na práci. Čtvrtina lidí se strachuje, co se v práci během dovolené stane a kolik se jim nakupí práce, někteří dokonce během volna dohánějí nedokončenou práci. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 respondenty.

Jedním z dopadů rekordní zaměstnanosti by měla být eliminace strachu o práci u českých zaměstnanců, kteří se na dovolené bez problému oddají odpočinku, ale pravdou je spíše opak. Většině zaměstnanců totiž přibylo množství práce, pracují přesčasy nebo dělají práci za své kolegy, navíc na pracovišti často panuje napjatá atmosféra. Ukazuje se tak, že dovolená kvůli rekordní zaměstnanosti spíše nefunguje, protože 42 procent lidí na práci během volna nedokáže zapomenout.

Zaměstnavatelé se snaží na přetížení zaměstnanců reagovat především nabídkou dovolené navíc. Téměř dvě třetiny zaměstnanců tak odjíždějí na letní prázdniny nejméně na dva souvislé týdny. Podle průzkumu ale samotné navyšování délky dovolené problém neřeší. Kvůli příliš krátkému volnu se totiž nedokáže od své práce oprostit jen 12 procent dotazovaných. Hlavním problémem je spíše kvalita odpočinku.

"Zaměstnavatelé se v posledních letech předhánějí v počtu dní dovolené, které nabízejí, v praxi pak ale často nedokážou lidem zajistit stoprocentní volno a klid. Aby si dovolená zachovala svůj smysl jako nástroj k regeneraci, je nutné umět zaměstnancům zajistit prostor na opravdu plnohodnotný odpočinek," upozornila ředitelka prodeje společnosti Up ČR Petra Prchlíková.

Právě kvalita odpočinku od práce je problém pro téměř čtvrtinu zaměstnanců. Většina z nich se totiž v průběhu dovolené obává, že během jejich absence dojde na pracovišti k problémům, které budou muset řešit ještě v průběhu dovolené, případně ihned po návratu do práce.

Ostatním se nedaří vyčistit si na dovolené hlavu a zapomenout na práci proto, že ani během volna nepřestávají pracovat. Buď vyřizují pracovní e-maily a hovory nebo dohánějí, co nestihli. Některým zaměstnancům se pak o práci během dovolené dokonce zdá.

Tyto stavy přitom mohou zaměstnavatelé zásadně ovlivnit samotným plánováním dovolených. "V rámci příprav na období dovolených je vhodné najít takové cesty, které umožní zaměstnancům volnější pracovní režim. Patří mezi ně eliminace nových zakázek, zapojení externí pracovní síly nebo využití flexibilních pracovních úvazků jako je práce z domova nebo prodloužené víkendy," vysvětlila Prchlíková.

"Zaměstnavatelům se dovolená vyplácí i jinak. Unavení pracovníci více chybují a tím pádem se mohou zranit. V práci pak chybí, pojišťovna musí řešit odškodnění," připomněl Tomáš Beck ze společnosti Vindicia. K únavě organismu podle něj přispívají i současná vedra. Tradiční zaměstnanecké stresy během dovolené odpadají, když zaměstnanci nemají pevnou pracovní dobu, nemusí sedět v kanceláři a mohou pracovat odkudkoli, uzavřel obchodní ředitel společnosti Step Finance Tomáš Braný.