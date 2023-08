Průzkum: Méně než jednou měsíčně sportuje 18 pct mladých, 6 pct nesportuje vůbec

Praha - Méně než jednou měsíčně se sportu věnuje 18 procent lidí ve věku od 16 do 30 let v Česku. Dalších šest procent mladých lidí nesportuje vůbec. Většina mladých má navíc ke sportu lhostejný nebo negativní vztah. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže (ČRDM), kterou dnes ČTK poskytla mluvčí rady Soňa Polak. Analýza vznikla na základě studie Lifestyle 2022 od společnosti Kantar. Průzkumu se zúčastnilo 1181 respondentů ve věku 16 až 30 let.

"Nejčastěji mladí sportují jednou až dvakrát za týden. Méně než jednou za měsíc se sportovním aktivitám věnuje téměř čtvrtina mládeže," píše se v analýze od ČRDM. Jednou nebo dvakrát týdně se sportu věnuje 27 procent mladých, dalších 22 procent cvičí třikrát až čtyřikrát týdně. Téměř denně sportuje devět procent lidí, podobné množství mladých se naopak sportu zcela vyhýbá, zjistili výzkumníci.

Mladí Češi mají také ke sportu spíše negativní nebo laxní vztah. Zhruba 35 procent lidí uvedlo, že přestože ví, že je pro jejich zdraví sport dobrý, tak pohyb "nijak zvlášť neprožívají" a věnují se mu pouze příležitostně. Asi pětina účastníků průzkumu nemá sport ráda, z nich 12 procent se dokonce sportu vyhýbá a pohybuje se minimálně. Kladný vztah k pohybu deklarovalo 43 procent mladých, z čehož 17 procent uvedlo, že je pohyb nedílnou součástí jejich života.

Podle průzkumu se pohybu raději věnují muži než ženy. To, že mají ze svých sportovních aktivit radost a pohyb si užívají, odpověděla zhruba polovina mužů. Totéž si o sportování myslí 38 procent žen. Muži se také pohybu věnují častěji než ženy. Nejméně třikrát nebo čtyřikrát týdně sportuje 37 procent mužů a 25 procent žen. Naopak ženy častěji než muži sledují své sportovní výkony přes různé mobilní aplikace a sportovní hodiny či náramky, které například počítají ušlé kroky, sledují rychlost pohybu a měří tep.

Rozdíly v přístupu k pohybu výzkumníci odhalili i v souvislosti s nejvyšším dosaženým vzděláním. Více ke sportu inklinují vysokoškoláci - téměř 70 procent z nich sportuje alespoň jednou nebo dvakrát do týdne. Totéž platí pouze pro 53 procent absolventů základních škol a učilišť.

Česká školní inspekce spolu s dalšími institucemi nedávno prováděla testování tělesné zdatnosti na školách. U mladých lidí ve druhém ročníku střední školy jejich výsledky v pohybových aktivitách ukázaly, že 15 procent dnešních mladých lidí okolo 17 let je nedostatečně pohybově zdatných. O něco lépe dopadly děti na základních školách.

Na zvýšení pohybových aktivit se zaměřují koncepce Zdraví 2020 a Sport 2025, které přijala vláda. Podle předsedy České unie sportu Miroslava Jansty ale vlády jejich závěry nenaplňují, řekl dříve. Česko tak podle něj v zajištění výchovy ke sportu a péče o pohybovou gramotnost obyvatel oproti jiným evropským zemím zaostává.

Česká rada dětí a mládeže sdružuje zhruba 100 organizací přibližně s 250.000 členy. Jsou mezi nimi například skauti, pionýři, hasiči nebo turistické oddíly mládeže.