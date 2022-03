Průzkum: Macronovy šance vyhrát francouzské prezidentské volby jsou stále větší

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron má stále větší šance vyhrát dubnové volby a obhájit funkci na dalších pět let. Za poslední měsíc si v průzkumech připsal pět procentních bodů a nyní by v prvním kole voleb získal 30 procent hlasů. Ať už by s ním do druhého kola postoupil kterýkoliv kandidát, Macron by přesvědčivě vyhrál. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu společnosti Ipsos.

Macron za rostoucí popularitu vděčí do jisté míry svým diplomatickým snahám o dojednání příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Desetina dotazovaných v průzkumu společnosti Odoxa uvedla, že válka na Ukrajina zlepšila jejich mínění o Macronovi. Naopak více než třetina dotazovaných má teď horší názor na kandidáta krajní pravice Érika Zemmoura.

Válka na Ukrajině byla ústředním a také v podstatě jediným tématem pondělní večerní televizní debaty osmi prezidentských kandidátů; celkem jich je 12. V hlavním večerním vysílacím čase ji uspořádala stanice TF1.

Všichni přítomní kandidáti kritizovali ruského prezidenta Vladimira Putina za rozhodnutí napadnout Ukrajinu, většina z nich ale odmítla šéfa Kremlu označit za diktátora, všímá si ve své analýze debaty stanice BFM TV. "Bez vytáček" mluvily o Putinovi jako o diktátorovi jen kandidátka Republikánů (LR) Valérie Pécresseová a socialistická starostka Paříže Anne Hidalgová. Urážky Ukrajině mír nepřinesou, uvedl v tomto kontextu Macron, který se už od začátku konfliktu angažuje v diplomatických snahách o jeho ukončení.

První kolo prezidentských voleb se koná v neděli 10. dubna. Podle průzkumu agentury Ipsos by teď svůj hlas dalo Macronovi 30 procent lidí, krajně pravicové kandidátce Marine Le Penové 14,5 procenta, Zemmourovi 13 procent, krajně levicovému politikovi Jeanu-Lukovi Mélenchonovi 12 procent a Pécresseovou by volilo 11,5 procenta dotazovaných.

Do druhého kola, které bude 24. dubna, by při tomto rozložení sil prošel Macron a Le Penová. V tomto duelu by Macron získal 59 procent a jeho sokyně 41 procent. Právě tito dva se utkali ve druhém kole i ve volbách před pěti lety. Pokud by ve druhém kole současný prezident čelil někomu jinému, jeho vítězství by bylo ještě přesvědčivější, ukazuje průzkum Ipsos.