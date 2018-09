Londýn - Každý padesátý cestující v letecké dopravě potká ve vzduchu svou životní lásku. Vyplynulo to z průzkumu, který si nechala zpracovat britská banka HSBC. Autoři ankety oslovili přes 2000 lidí ze 141 zemí světa. Podle novozélandského deníku The New Zealand Herald se tak šance, že člověk narazí na svůj ideální protějšek několik desítek tisíc metrů nad zemí, jeví vyšší, než když se obrátí na seznamku.

Výsledky studie jsou podle listu o to překvapivější, že v létání už v dnešní době nikdo romantiku nehledá, což je dáno rozmachem nízkonákladových aerolinek a stále stísněnějšími podmínkami v ekonomické třídě. Ještě v 60. letech přitom reklamní plakáty leteckých společností představovaly létání jako stylovou a romantickou záležitost.

Další část průzkumu se týkala zvyků cestujících. Autoři sondáže oslovili asi 6000 osob a zjistili, že více než polovina pasažérů se dává se spolucestujícími do řeči. Každý sedmý cestující přitom navázal v letadle dlouhodobé přátelství a 16 procent získalo nový obchodní kontakt.