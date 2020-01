Průzkum: Jazyky se podle Čechů učí nejlépe při pobytu v zahraničí

Praha - Nejlepším způsobem, jak se naučit cizí jazyk, je podle zhruba poloviny Čechů pobyt v zahraničí. Školní výuku považuje za efektivní zhruba pětina lidí, podobně jako konverzaci s rodilým mluvčím. Zejména znalost angličtiny je přitom podle tří čtvrtin Čechů důležitá, a stát by proto podle nich měl přispívat na jazykové vzdělávání i mimo školní výuku. Vyplývá to z průzkumu STEM/MARK pro společnost EF Education First, která se zaměřuje na jazykové vzdělávání. ČTK o tom informoval mediální zástupce společnosti Radovan Suk.

Průzkumu se zúčastnilo 306 rodičů s alespoň jedním potomkem ve věku 13 až 25 let a 306 studentů ve věku 15 až 25 let. Podle 76 procent oslovených rodičů a 82 procent dětí ovlivňuje znalost cizího jazyka prosperitu společnosti, a stát by se tak měl na jazykovém vzdělávání podílet například formou půjček na jazykové pobyty. Podobně podle autorů průzkumu podporují jazykovou výuku například Švédsko, Dánsko či Finsko, jejichž obyvatelé vynikají velmi dobrou znalostí cizích jazyků.

Jako zdaleka nejužitečnější pro cestování, kariéru i studium vnímají Češi s velkým odstupem před dalšími jazyky angličtinu. Tři čtvrtiny rodičů podle průzkumu chtějí, aby jejich děti zvládly cizí jazyk alespoň na komunikační úrovni. Kolem čtvrtiny lidí se kloní k názoru, že díky moderním technologiím nebude znalost jazyků brzo tolik potřebná. Častěji než dospělí zastávají tento názor děti.

Za nejefektivnější formu výuky jazyka označila v průzkumu polovina studentů i rodičů pobyt v zemi, kde se mluví příslušným jazykem. Za takový pobyt pro své dítě je ochotno 85 procent rodičů zaplatit částku nad 20.000 korun. V průměru jinak lidé na jazykové vzdělávání svého dítěte vynaloží kolem 5000 korun ročně, ukázal průzkum. Průměrná hrubá mzda v ČR byla ve třetím čtvrtletí loňského roku podle Českého statistického úřadu 33.697 korun měsíčně.

Mezi vytoužené destinace patří mezi studenty Británie (75 procent), USA (67 procent) a Kanada (37 procent). Británie drží primát i u rodičů (76 procent), ale ostatní země u nich následují až s větším odstupem. USA považuje za ideální 48 procent z nich, Kanadu podobně jako Austrálii kolem 23 procent.

Z nedávno publikovaného mezinárodního srovnání společnosti EF Education First vyplynulo, že studenti angličtiny z Česka zaznamenali ve svých dovednostech mezi stovkou zemí meziročně pokles z 20. na 23. místo. "Nadále to sice Českou republiku řadí do skupiny zemí s vysokou mírou znalosti angličtiny, ale ve srovnání se skupinou prominentních zemí, mezi něž patří Nizozemsko či skandinávské země, nám ovšem stále schází větší důraz na využívání jazyka v praxi," řekla Monika Petrásková z EF Education First. Nizozemsko skončilo v mezinárodním srovnání na prvním místě a skandinávské země Švédsko, Norsko, Dánsko či Finsko se vešly do 7. místa.