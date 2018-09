Praha - Zhruba 2,3 milionu Kč je připraven investovat do svého bydlení průměrný Čech. Částka je při současných cenách nemovitostí ale tak nízká, že odpovídající bydlení by si mohla dovolit necelá pětina lidí, kteří ho hledají. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu realitního serveru Bezrealitky.cz, který vypracovala agentura STEM/MARK na vzorku více než 1000 respondentů.

Po vlastním bydlení touží podle průzkumu devět z deseti lidí, kteří momentálně bydlí v podnájmu nebo u rodičů. Výjimku tvoří prakticky pouze lidé důchodového věku, kteří bydlí u svých dětí.

Množství peněz, které lidé mohou do bydlení investovat, se liší podle regionu. V Praze jsou lidé schopni investovat do nového bydlení 3,5 milionu korun. Kolem tří milionů na bydlení si dokážou připravit obyvatelé Jihomoravského a Plzeňského kraje. Nadprůměrnou sumu kolem 2,5 milionu korun mohou do bydlení vložit také Středočeši a obyvatelé Olomouckého a Libereckého kraje. Naopak pouhý milion korun mají v průměru připraveni lidé z Moravskoslezského a Karlovarského kraje a na Vysočině.

Výše možné investice do vlastního bydlení se liší také podle věku, zjistil průzkum. Platí, že čím jsou lidé starší, tím je částka nižší.

Pokud se udrží současná cena nemovitostí, lidé odhadují, že na bydlení dokážou nastřádat nejdříve za pět let. "Mnozí dokonce rezignovali a věří tomu, že vlastní bydlení si pořídí až jejich děti," uvedl výkonný ředitel serveru Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Podle Meyera se zároveň začíná vytvářet vysoký přetlak u nájemních bytů a domů. "O pronájmy začínají mít zájem i lidé v regionech. Zatím tu však není nabídka tak široká, neboť majitelé nemovitostí pronájem doposud nevnímali jako dobrý způsob, jak svou nemovitost zhodnocovat," dodal.