Praha - Češi letos plánují utratit za vánoční dárky v průměru 5784 Kč, své blízké chtějí obdarovat celkem šesti až sedmi dárky. Vyplývá to z průzkumu pojišťovny Generali. Podle něj 39 procent lidí dárky nakoupí v listopadu. Nejpozději dva týdny před Štědrým dnem už je má pro své blízké doma 88 procent populace.

Nejčastěji nakupuje dárky na poslední chvíli generace Z, tedy lidé narození v letech 1995 až 2003. Oproti tomu generace X, tedy lidé narození v letech 1966 až 1979, ve větší míře nakupuje během celého roku a během září a října.

Největší útraty plánují starší lidé, kteří hodlají utratit v průměru 7184 Kč, takzvaní mileniáni počítají s výdaji 6552 Kč a mladí lidé s částkou 3500 Kč.

V tom co si Češi přejí a co nadělují druhým je rozpor. "Lidé po osobním dárku nejčastěji uváděli, že by si přáli dostat zájezd či výlet. Konkrétně jich bylo 39 procent. Paradoxně se ho ale většina nedočká, protože, takový dárek hodlá věnovat jen deset procent dotazovaných," uvedl mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek.

Pětačtyřicet procent lidí se tak chystá blízkým nakupovat oblečení, ačkoliv po něm touží jen čtvrtina lidí. Nejmladší generace častěji ocení peníze (56 pct) a elektroniku (56 pct), zatímco z pohledu generace X jde o ideální dárek pouze v 21, respektive 22 procentech případů. Co je napříč generacemi podobné, je počet dárků, které svým blízkým celkem dávají - šest až sedm.

Nejvíc (37 pct) dotazovaných děsí na Vánoce přeplněné obchody. Jen o něco méně (35 pct) lidí v adventním čase trápí hádky a nedorozumění. Hádky nejvíc stresují ty nejmladší, ti nejstarší se naopak nejvíc děs tlačenic v obchodech. Průzkum pro pojišťovnu Generali provedla v listopadu výzkumná agentura Response:now na vzorku 360 respondetů.

Podle průzkumu společnosti Shoptet Češi utratí v průměru za jeden dárek 500 až 1000 korun. Například ženy nakupují nejčastěji průběžně od podzimu. "Věci spíše plánují, dělají si průběžný rozpočet a podle něj nakupují. Naopak muži jsou spíše impulzivní a nejčastěji nakupují na poslední chvíli. V ten moment neváhají utratit i větší částku za jeden jediný dárek. Ženy spíše nakoupí rodině dárků několik a k tomu se snaží vždy obdarovat více přátel a známých, i kdyby to měly být jen drobnosti," uvedl ředitel firmy Miroslav Uďan.

Srovnávač cen Zboží.cz uvádí, že nejvíce před Vánocemi stouplo vyhledávání stavebnice Lego (+650 pct), pohádkových knih (+400 pct), kávovarů a espress (+390 pct) a televizorů (+240 pct). Na dalších místech následují dámské parfémy, chytré hodinky, peněženky, drony, DVD filmy, hodinky a mobily.