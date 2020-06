Průmyslová výroba v EU v dubu klesla o rekordních 17,3 procenta

Brusel - Průmyslová výroba v eurozóně v dubnu podle sezonně přepočtených údajů klesla proti předchozímu měsíci o 17,1 procenta, v celé Evropské unii o 17,3 procenta. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. V obou případech je to nejvýraznější propad od začátku měření a mnohem hlubší pokles než za finanční krize let 2008 a 2009. Duben byl první celý měsíc, kdy ekonomika z velké části stála kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Průmyslová výroba klesla ve všech státech, za které jsou data k dispozici. Největší meziměsíční propad, a to o 30,5 procenta, zaznamenalo Maďarsko. Za ním je s propadem o 27,7 procenta Rumunsku, třetí Slovensko registruje pokles výroby o 26,7 procenta. Pokles v České republice činil 23,4 procenta.

"V dubnu měla na průmyslovou výrobu zásadní vliv opatření, která proti šíření koronaviru široce zavedly členské státy," uvedl Eurostat. Propad za finanční krize z konce roku 2008 a začátku roku 2009 byl mnohem mírnější, pohyboval se jen od tří do čtyř procent.

V meziročním srovnání průmyslová výroba letos v dubnu v eurozóně klesla o 28 procent, v celé EU pak o 27,2 procenta. Propad výroby na Slovensku činil 42 procent, v České republice 33,7 procenta.