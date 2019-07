Průmysl v květnu zpomalil na 3,2 %, stavebnictví na 0,2 %

Praha - Průmyslová výroba v Česku v květnu mírně zpomalila meziroční růst na 3,2 procenta z dubnových 3,3 procenta. Nejvíce ji táhl automobilový průmysl, dařilo se také výrobě plastů a energetice. Stavebnictví v Česku v květnu meziročně zpomalilo růst na 0,2 procenta z dubnových 8,9 procenta. Přebytek zahraničního obchodu České republiky v květnu meziročně stoupl o 17,2 miliardy na 24,4 miliardy korun. Kladně se na tom podepsalo mimo jiné obchodování s auty. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Český průmysl v květnu mírně zpomalil růst na 3,2 procenta

Průmyslová výroba v Česku v květnu mírně zpomalila meziroční růst na 3,2 procenta z dubnových 3,3 procenta. Nejvíce ji táhl automobilový průmysl, dařilo se také výrobě plastů a energetice. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně byla průmyslová výroba reálně vyšší o 1,1 procenta.

Produkce motorových vozidel se ve srovnání s loňským květnem zvýšila o 6,9 procenta. Výroba plastů vzrostla o 13,1 procenta a energetika o 6,1 procenta. "Pokles naopak zaznamenala výroba nápojů a strojů a dále i odvětví těžba a dobývání," uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Iveta Danišová.

Tržby v průmyslu v květnu meziročně vzrostly o 6,9 procenta. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily o 6,4 procenta. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz, byly vyšší o 7,5 procenta.

Hodnota nových zakázek ve sledovaných odvětvích vzrostla o 4,1 procenta. Tuzemské zakázky byly vyšší o 4,3 procenta, zahraniční pak o 3,9 procenta. Také k jejich růstu nejvíce přispěl automobilový průmysl. Větší zájem byl i o elektrická zařízení a zpracování kovů. Méně zakázek než loni v květnu bylo naopak ve výrobě strojů, chemických látek a kovových konstrukcí.

Počet zaměstnanců v průmyslu klesl meziročně o 0,5 procenta. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců ale vzrostla, o 6,7 procenta.

Stavebnictví v květnu meziročně zpomalilo růst na 0,2 %

Stavebnictví v Česku v květnu meziročně zpomalilo růst na 0,2 procenta z dubnových 8,9 procenta. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 1,6 procenta, naopak v inženýrském o 5,5 procenta stoupla. V meziměsíčním srovnání bylo stavitelství po vyloučení sezonních vlivů nižší o 2,5 procenta, dodal ČSÚ.

"Stavebnictví v květnu zpomalilo, ale meziroční srovnání ovlivnila vysoká základna. Pozemní stavitelství zaznamenalo pokles, inženýrské stavby rostly a celková produkce stagnovala. Také poklesy v bytové výstavbě jsou způsobeny mimořádnými výsledky z minulého roku," komentovala květnová čísla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ Petra Cuřínová.

Počet zahájených bytů v květnu meziročně klesl o 12,3 na 3345 bytů. "V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 11,2 procenta, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 22,1 procenta," uvedli statistici.

Meziročně nižší byl v květnu i počet dokončených bytů, oproti dubnu klesl o 26,6 procenta na 2562 bytů. V rodinných domech jich bylo o 6,3 procenta méně, v bytových domech o 41,4 procenta.

Stavební úřady vydaly v květnu 7851 stavebních povolení, což bylo meziročně o 3,8 procenta více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 32,6 miliardy korun a ve srovnání s loňským květnem vzrostla o 17,2 procenta.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v květnu meziročně zvýšil o 0,3 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 8,9 procenta.

Přebytek zahraničního obchodu v květnu stoupl na 24,4 mld. Kč

Přebytek zahraničního obchodu České republiky v květnu meziročně stoupl o 17,2 miliardy na 24,4 miliardy korun. Kladně se na tom podepsalo mimo jiné obchodování s auty. Meziročně lepší výsledek vykázal rovněž obchod s ostatními dopravními prostředky (lodě, lokomotivy nebo letadla) nebo s rafinovanými ropnými produkty a chemikáliemi. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Vývoz meziročně vzrostl o 8,1 procenta na 332,5 miliardy Kč a dovoz o 2,5 procenta na 308,2 miliardy Kč.

"Květnová bilance zahraničního obchodu byla pozitivně ovlivněna především motorovými vozidly, u nichž vzrostl vývoz o 11,5 miliardy korun. Zmenšil se rovněž deficit v bilanci rafinovaných ropných produktů, chemických látek a ropy a zemního plynu," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.

Za pozitivním výsledkem podle ekonoma Václava Frančeho z Deloitte stojí zejména růst exportu automobilů, který meziměsíčně vzrostl o devět procent a meziročně o 19 procent. "Automobilový průmysl zaznamenal solidní měsíc, což ukazují i statistiky průmyslové výroby, když byl automobilový průmysl největším tahounem růstu," reagoval Franče. Přebytek zahraničního obchodu by letos podle odhadů Deloitte měl dosáhnout podobné hodnoty jako loni - kolem 110 miliard korun.

"Zahraniční obchod je jednoznačně se segmentem dopravy úzce propojen. Ve většině případů se totiž jedná o transport výrobků nebo polotovarů, které jsou určeny pro další kompletaci," dodal šéf obchodu tuzemské pobočky přepravní a logistické firmy Gebrüder Weiss Jan Kodada. Na pozitivním vývoji se podle něj podílel zejména pokračující mírný růst německé ekonomiky. Poptávka z německé strany ale naráží na kapacity přepravních firem, které se potýkají s nedostatkem zaměstnanců, dodal.

Hlavní ekonom CzechFund Lukáš Kovanda uvedl, že z klíčových českých vývozních destinací klesá meziročně export do Británie, a to o 1,1 procenta. Může za to nejistota kolem brexitu. Zmínil i meziroční propad tuzemského vývozu do Turecka, který za letošních prvních pět měsíců roku dosahuje takřka 28 procent. Souvisí to podle něj s tureckou měnovou krizí loňského roku a slábnoucí lirou.

U motorových vozů bylo díky jejich vyššímu vývozu aktivum meziročně vyšší o 7,1 miliardy Kč a saldo ostatních dopravních prostředků se zlepšilo o 3,5 miliardy korun. Vedle toho se snížil o 2,2 miliardy korun deficit u rafinovaných ropných produktů, u chemických látek a přípravků klesl o miliardu a u ropy a zemního plynu o 800 milionů. Kladné saldo počítačů, elektronických a optických přístrojů vzrostlo o 1,9 miliardy korun, uvedl ČSÚ.

Přebytek obchodování se státy Evropské unie se proti loňskému květnu zvýšil o 13,9 miliardy na 70,5 miliardy Kč. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o čtyři miliardy na 44,3 miliardy Kč.