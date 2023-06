Protiválečná Brittenova skladba zazní v září ve Vladislavském sále

Praha - Monumentální protiválečné oratorium britského skladatele Benjamina Brittena zazní 3. září ve Vladislavském sále Pražského hradu. Na místě spjatém s českou historií a významnými událostmi země skladbu provede symbolicky několik orchestrů, česká tělesa doplní Kyjevský symfonický orchestr. Pořadatelé večer zamýšlejí nejen jako tryznu za válečné oběti, ale také jako mimořádně působivý apel směrem k ukončení války. Řekli to dnes novinářům.

"Umocněn bude unikátním prostředím a akustikou Vladislavského sálu Pražského hradu. Výjimečný koncert výjimečného díla ve výjimečné době," řekl Marek Vrabec, ředitel festivalu Prague Sounds, jehož programu je koncert součástí. Na pódiu se při něm setkají orchestr České filharmonie, PKF - Prague Philharmonia a Kyjevský symfonický orchestr, Pražský filharmonický sbor a mezinárodní sólisté.

"Vladislavský sál je k dispozici jen pro výjimečné projekty, je to prostor, kudy kráčely dějiny a je určen pro nejvyšší státní události," řekla dnes hradní kancléřka Jana Vohralíková. Jednou ze dvou takových mimořádných událostí je podle ní dnešní Benefiční koncert pro budoucnost, na kterém vystoupí pěvkyně Magdalena Kožená, druhou pak právě Válečné rekviem. Jsou to projekty, které by mohly dávat naději, že doba se mění, doplnila.

Vzhledem k velkému počtu umělců, pro něž je potřeba postavit velké pódium, se zmenší v sále plocha pro diváky. Podle Vrabce kapacita hlediště bude asi 600 míst, z nichž asi polovina jde dnes do běžného prodeje.

Britský skladatel Benjamin Britten napsal Válečné rekviem v roce 1962 k příležitosti dokončení obnovy gotické katedrály v Coventry po jejím zničení za druhé světové války. Britten, jenž proslul především jako operní skladatel, zkombinoval ve svém Válečném rekviem liturgický text s anglickými verši. Pocházejí z pera důstojníka britské pěchoty Wilfreda Owena, který padl na západní frontě jen několik dní před koncem první světové války.

Umělecká náročnost a enormní nároky na provozovací aparát jsou důvodem, proč se jedna z Brittenových nejslavnějších skladeb uvádí jen zřídka. Pražský filharmonický sbor pod taktovkou dirigenta Lukáše Vasilka ji přednesl v pražském Rudolfinu letos v předvečer výročí začátku války na Ukrajině.

Sólových partů se při koncertu ve Vladislavském sále ujmou stejně jako letos v únoru sopranistka Susanne Bernhardová, tenorista Kyle van Schoonhoven a barytonista Arvid Fagerfjäll. Part chlapeckého sboru nastudují členové Dětského pěveckého sboru Radost Praha.