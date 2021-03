Proti covidu je očkováno přes 33.000 lidí z kritické infrastruktury

Praha - Proti covidu-19 je očkováno přes 32.000 zaměstnanců z kritické infrastruktury, krizových štábů a integrovaného záchranného systému (IZS). Vyplývá to z tiskové zprávy na webu ministerstva zdravotnictví. Dalších 1850 se registrovalo k očkování v pondělí, kdy se mohli začít přihlašovat přes web. Ministr Jan Blatný (za ANO) v pátek řekl, že těchto zaměstnanců je asi 9000. Dosud jim bylo podáno asi 2,1 procenta z celkem 1,6 milionu aplikovaných dávek.

Podle strategie očkování schválené na začátku letošního roku, je pracovníků kritické infrastruktury zhruba 100.000. Z toho je asi 47.000 policistů a městských strážníků a 11.000 hasičů. Přednost v očkování má v současné době jen část z nich, dále zdravotníci a zaměstnanci škol. Těch se chce nechat očkovat více než 230.000 z celkem asi 300.000.

Celkově je k očkování zaregistrováno téměř 1,9 milionu osob. Po Velikonocích by se měli začít hlásit zaměstnanci sociálních služeb v přímém kontaktu s klienty, kterých je podle strategie asi 40.000. Registrace by měly být spuštěny také pro lidi ve věku 65 až 69 let, kterých žije v Česku zhruba 679.000.