Proti covidu bude podle odborníků asi potřeba očkovat i děti - video

Praha - Proti covidu-19 bude zřejmě v budoucnu nutné očkovat i děti, bez toho nebude možné dosáhnout kolektivní imunity. Dospívající a mladí dospělí totiž mohou být přenašečem koronaviru. Uvedli to někteří účastníci on-line konference Očkování a testování, kterou pořádala Academy of Health Care Management.

Mutace koronaviru nyní více zasahují i mladší věkové skupiny. Lékaři mluví o tom, že v nemocnicích jsou nyní hospitalizováni čtyřicátníci, někdy i mladší lidé.

Podle bývalého ministra zdravotnictví a vakcinologa Romana Prymuly je třeba zamezit přenosu viru. "Na izraelských datech se ukazuje, že bude potřeba proočkovat i dětskou populaci, protože bez toho nenavodíme kolektivní imunitu," řekl Prymula. Byl by pro to, aby se očkovaly děti zhruba od deseti let. V Izraeli, který je rekordmanem v očkování proti covidu-19, se podle něj o tom velmi diskutuje.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Stejného názoru je lékařka Hana Cabrnochová. Připomněla, že už existují klinické studie očkování u dětí. "Do budoucna se bez toho, že budeme očkovat i děti, pravděpodobně s epidemií nedokážeme zcela vypořádat, protože přenos se děje i v dětských kolektivech," uvedla. Data podle ní ukazují, že větší riziko přenosu je u dětí od 12 let než u menších dětí.

V Česku se v poslední době rozšířila britská mutace koronaviru a existují podezření i na výskyt jihoafrické varianty. Podle Ivana Hirsche z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK je jihoafrická mutace rezistentní i k léčbě rekonvalescentní plazmou od lidí, kteří nemoc covid-19 prodělali.

Jedna z mutací, která je odpovědná za nižší účinnost vůči očkování, se v poslední době podle odborníků přenesla na britskou mutaci, která tak může být také více rezistentní. Podle Hirsche se tak ukazuje, že mutace nemusí být do země přivezeny, ale mohou se rozvinout přímo v místě. Vakcíny i léky proto podle něj musí být opakovaně vyvíjeny a obnovovány. Vývoj vakcín a léků proti mutujícímu koronaviru označil s nadsázkou jakousi válkou ve zbrojení.

Program konference:

9:30 – 9:45

Úvodní slovo moderátorů

Průběh pandemie u nás. Přehled vakcín.

Roman Prymula

9:45 – 11:15

BLOK I. Klinický pohled

Genetika, molekulární biologie a virologie

Ivan Hirsch, PřF UK, katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

Jak probíhala pandemie. Je třeba nezapomínat na další choroby, proti kterým je třeba očkovat (pneumokok, meningitida, encefalitida...)

Hana Roháčová, náměstkyně pro léčebně-preventivní péči, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce

Specifika závažných forem covidu-19

Martin Balík, vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK

Očkování z pohledu očkujícího lékaře

Hana Cabrnochová, místopředsedkyně SPLDD ČR, místopředseda ČVS ČLS JEP

Panelová diskuze

11:15 – 12:30

BLOK II. Testování

Testování, druhy testů

Helena Jiřincová, SZÚ, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění

Testy imunitní odpovědi na infekci SARS-CoV-2

Lenka Zdražilová Dubská, primářka Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie FN Brno; Farmakologický ústav LF MU

Nabídka testů firmy Roche pro management onemocnění covid-19

Nikol Hudečková a Igor Klimíček, Roche Diagnostics s.r.o.

Panelová diskuze

13:00 – 15:00

BLOK III. Očkování

Globální vakcinační strategie; postoje veřejnosti ČR k očkování

Alena Šteflová, MPH - 1.LF UK

Přehled vakcín

Jakub Dvořáček – AIFP

Vakcinační plán

Kateřina Baťhová, MZČR

Očkování proti covidu-19 v Moravskoslezském kraji

Pavel Rydrych, krajský koordinátor očkování MSK

Virtuální sestra Emmy a očkování

Ondřej Sobotka, praktický lékař Spořilov

Panelová diskuze