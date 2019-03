Praha - Bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová varovala před podkopáváním demokracie v zemích NATO, které podle ní pomáhá nepřátelům. Na dnešní konferenci pořádané na Pražském hradě u příležitosti 20. výročí vstupu Česka do NATO také citovala někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona, podle něhož rozšíření alianci posílilo. Na konferenci s projevy vystoupili mj. také čeští minitři Jan Hamáček, Lubomír Metnar a Tomáš Petříček.

Albrightová upozornila na to, že v řadě zemí NATO sílí nacionalismus a někde jsou přijímány zákony k oslabení opozice nebo médií. Někteří představitelé podle ní říkají, že před svobodou mají přednost jiné priority. Albrightová vyzvala k vystoupení proti těmto tendencím. "Nemůžeme pomáhat (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi, který se snaží alianci rozdělit a podkopat naši demokracii. Musíme být demokraciemi stoprocentně, nejen slovy, ale i činy," řekla.

Někdejší ministryně na konferenci také přednesla vzkaz od Clintona, za jehož prezidentského mandátu Česko do NATO vstoupilo. Podle Clintona se ukázalo, že rozšíření NATO byla správná věc, která alianci posílila. Vzhledem k bezpečnostní situaci v nynějším světě je podle bývalého amerického prezidenta spojenectví NATO důležitější než kdy předtím. Clinton se také vyslovil pro další rozšiřování aliance.

Albrightová ve svém projevu také uvedla, že rozšíření NATO o země střední Evropy bylo napravením historické křivdy. NATO je podle ní nejen vojenskou, ale i politickou aliancí, která si klade za cíl hájit svobodu a demokracii a stojí na svobodě jednotlivce a na právním státu.

Hamáček: V NATO Česko spolurozhoduje, nikdo nám nic nediktuje

Jako součást NATO Česká republika společně rozhoduje, nikdo jí nic nediktuje, řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Na konferenci na Pražském hradě zmínil, že bezpečnostní hrozby současnosti jsou složitější, rafinovanější a nemají hranice.

"Žádný stát si s nimi sám neporadí, proto musíme spolupracovat, proto je naše členství v alianci tak důležité," konstatoval. Jako ministr vnitra zdůraznil, že Česko patří mezi nejbezpečnější země, a i díky členství v alianci. Země podle něj nikdy neměla tak silné bezpečnostní garance jako nyní.

V krátké řeči poděkoval vojákům, kteří získali respekt spojenců, a připomenul, že někteří z nich zaplatili i vlastními životy. Česko podle něj jasně dokládá, že není pasivním členem spolku. Za vládu slíbil další pokračování v posilování bezpečnosti, a to i v investicích.

Metnar: Posilování obrany je kvůli zhoršené situaci nezbytností

Posilování obrany je podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) kvůli zhoršené bezpečnostní situaci posledních let nezbytností. Českou vnější bezpečnost podle něj nejvíce posílilo členství v Severoatlantické alianci.

Metnar poznamenal, že v 90. letech si muselo Česko garantovat svou obranu samo. Příprava na členství a následně samo členství ale podle něj dalo české obraně opět řád. Obranné plánování aliance se stalo základem výstavby českých obranných schopností. "Profitujeme z toho, že článek pět Severoatlantické smlouvy zavazuje všechny členy aliance v případě potřeby pomoci, sami jsme ale zavázáni a připravujeme se na to, abychom byli schopni jít na pomoc ostatním. K tomu směřujeme i naše síly," řekl ministr.

Členství v NATO bylo podle Metnara tím, co českou vnější bezpečnost posílilo. "My sami ale musíme pracovat na tom, aby toto členství posílilo i alianci," poznamenal.

Kroky k posilování obrany jsou podle Metnara bohužel nezbytností. "Bezpečnostní prostředí se zejména za posledních pět let zhoršilo. Posledním významným krokem v tomto směru je vypovězení smlouvy o likvidaci raket středního doletu poté, co ruská strana tuto smlouvu dlouho porušovala," řekl. Eroze bezpečnosti podle něj Českou republiku nutí přijímat adekvátní opatření. "Není to snaha o ozbrojení za každou cenu, není to výraz paranoie, je to bohužel reflexe bezpečnostní situace kolem nás," poznamenal.

Připomněl českou účast na zahraničních misích, zejména v Afghánistánu, kde působí zhruba 360 českých vojáků. Od roku 2002 se v zemi vystřídalo více než 10.500 vojáků. "Bez našeho působení by tato země mohla snadno sklouznout do chaosu, který by mohl umožnit návrat teroristických organizací," řekl. V misích podle něj česká armáda získává zkušenosti. "Působením v operacích jsme prokázali, že jsme tvůrcem, a ne pouze konzumentem bezpečnosti, a že pro společné cíle jsme připraveni přinést i ty největší oběti," dodal.

Věří tomu, že se podaří dokončit započaté akviziční projekty, zejména nákup pásových bojových vozidel pěchoty.

Metnar připomněl vysokou důvěru veřejnosti v armádu. "Tato důvěra nás zavazuje," podotkl.

Petříček: NATO nestojí o eskalaci vztahů s Ruskem

Severoatlantická aliance nemá podle Tomáše Petříčka (ČSSD) zájem o eskalaci vztahu s Ruskem. Aby se ale vzájemný vztah mohl zlepšovat, musí Moskva dodržovat mezinárodní právo a respektovat zahraničněpolitické směřování svých sousedů. Ministr zahraničí zároveň upozornil na to, že mezinárodní terorismus zůstává pro alianci hrozbou.

Petříček označil vztah k Rusku za jednu z hlavních výzev pro NATO. "Není naší volbou, že Rusko se namísto spolupráce a respektu k mezinárodním právním a politickým normám rozhodlo k agresivnímu chování vůči svým sousedům a konfrontačnímu postoji vůči alianci samotné," řekl.

Návrat ke spolupráci NATO s Moskvou je podle něj možný. "Nechceme Rusko izolovat a v aliančním zájmu není ani eskalace, stejně jako nové závody ve zbrojení nebo nová studená válka. Aby se však mohl vzájemný vztah NATO s Ruskem zlepšovat, musí Moskva respektovat mezinárodní právo i volbu orientace svých sousedů," řekl Petříček.

Další hrozbou pro NATO zůstává podle ministra terorismus, a to i po vojenské porážce takzvaného Islámského státu v Iráku a v Sýrii. Frontou pro boj proti terorismu bude i nadále také Afghánistán, uvedl Petříček.

Podle šéfa diplomacie je Česko díky členství v alianci nejbezpečnější ve své historii. Dosažení cíle výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP označil za společný zájem všech členů NATO. Vyslovil se i pro posilování obranné spolupráce v Evropské unii, které ale podle něj musí být chápáno jako posilování evropského pilíře NATO.