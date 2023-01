Prokop zajel ve druhé etapě Rallye Dakar osmý čas a osmý je i průběžně

Úla (Saúdská Arábie) - Martin Prokop zajel v druhé etapě Rallye Dakar osmý čas v kategorii automobilů a osmý je i průběžně. Pilot vozu Ford Raptor dnes zaostal za nejrychlejším Násirem Attíjou z Kataru o 19 minut a 15 sekund, v čele je i nadále Španěl Carlos Sainz.

Motocyklista Martin Michek obsadil 21. místo a v průběžném pořadí je osmnáctý. Novým lídrem je Mason Klein z USA, který vystřídal krajana Rickyho Brabce. Dvacetiletý Američan startuje na slavné soutěži podruhé v kariéře, loni obsadil deváté místo.

Čtyřicetiletý Prokop se v dnešní náročné etapě, jejíž součástí bylo 430 km rychlostní zkoušky, pohyboval mezi nejlepšími od začátku. Například na třetím kontrolním bodu zajel třetí čas.

"Zatímco nedělní etapa byla lehká, dnešní byla zcela naopak. Jedna z nejtěžších dakarských etap. Pořadatelé avizovali, že tam bude asi 25 procent kamení, což rozhodně nebyla pravda. Bylo ho tam 80 procent a zbytek byl kamení v písku. Extrém," uvedl Prokop na sociálních sítích.

Kvůli hrozícím defektům se pilot týmu Orlen Benzina snažil jet pomalu. "Pomaleji jsem jet nemohl a vyplatilo se to. Defekt jsme dělali 18 km před cílem, takže jsme pár minut ztratili, ale jinak to bylo skoro s čistým štítem," popsal Prokop. V druhé polovině ztratil čas i kvůli prachu. "To ale nevadí. Snažili jsme se jet disciplinovaně a čekali, až nám uhnou. Jinak super, dobrá etapa a je vidět, že je potřeba nesložit zbraně po první nevydařené etapě," dodal. S prvním dnem rallye totiž nebyl spokojený.

Dařilo se čtyřnásobnému vítězi a obhájci prvenství Attíjovi, se kterým držel krok nakonec pouze o 14 sekund pomalejší Nizozemec Erik van Loon. Třetí Sainz ztratil přes pět minut.

Mezi motocyklisty Kleinovi k výhře v etapě i posunu do čela pomohlo i zpomalení Australana Daniela Sanderse v samotném závěru měřeného úseku. Tovární jezdec Gas Gas, jenž byl v čele na většině kontrolních bodů v etapě, nechtěl v úterý startovat první a "otevírat" trať, jak vysvětlil na webu soutěže.

Sanders nakonec za Kleinem zaostal o 3:24 minuty a průběžně je pátý. Druhý dojel s odstupem 69 sekund Němec Sebastian Bühler, třetí byl Skyler Howes z USA. Michek na Kleina ztratil 15:44 minuty.

"Dnešní speciálka byla dost hustá, zase samé kamení. Také to byl navigační oříšek se zajímavými věcmi. Prostě pravé dakarské peklo. Co mám zprávy, tak všichni jsou opravdu hotoví z této etapy, protože 430 kilometrů to jenom drncalo a foukal protivítr. Fyzicky jsme vycucaní po takové etapě. Nebylo to vůbec jednoduché, jsem rád, že jsem v cíli a budu se připravovat na zítřejší den," řekl Michek v nahrávce pro média.

Rallye Dakar - 2. etapa: "Sea Camp" - Úla (588 km celkově/430 km rychlostní zkouška): Automobily: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 5:00:26, 2. Van Loon, Delaunay (Niz., Fr./Toyota) -14, 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -5:05, ...8. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -19:15. Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz 8:34:26, 2. N. Attíja, Baumel -2:12, 3. Serradori, Minaudier (Fr./Century) -24:55, ...8. Prokop, Chytka -35:24. Motocykly: 1. Klein (USA/KTM) 5:23:04, 2. Bühler (Něm./Hero) -1:09, 3. Howes (USA/Husqvarna) -1:13, ...21. Michek -15:44, 39. Engel -44:45, 50. Pabiška -1:14:38, 51. J. Brabec (všichni ČR/KTM) -1:15:39. Průběžné pořadí: 1. Klein 9:38:28, 2. Price (Austr./KTM) -1:41, 3. Barreda Bort (Šp./Honda) -2:03, ...18. Michek -29:59, 43. Engel -1:38:34, 49. J. Brabec -1:58:43, 56. Pabiška -2:30:01. Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 6:21:06, ...9. Tůma (ČR/Yamaha) -37:35. Průběžné pořadí: 1. Giroud 11:16:34, ...10. Tůma -2:03:49.