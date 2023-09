Projekt KČT Stezky z lásky se uchytil, opravit cesty chtějí desítky dobrovolníků

Brno - Klub českých turistů (KČT) začátkem léta rozjel dobrovolnický projekt Stezky z lásky, při němž s dobrovolníky opravuje či zprůchodňuje turistické stezky, obnovuje povalové či kamenné chodníky. Dobrovolníci už pracovali také na obnově vyhořelé rozhledny na Vlčí hoře na Děčínsku. Podle předsedy KČT Jiřího Homolky je zájem lidí velký a dokonce museli některé dobrovolníky i odmítat. Pěší turistika zažívá díky pandemii covidu renesanci, i díky zájmu dobrovolníků může jít o mnohaletý projekt, řekl Homolka ČTK.

Společně s KČT se na něm podílejí také společnosti RegioJet a Kofola. Letos na podzim čekají dobrovolníky ještě tři brigády. Už v sobotu budou čistit po kůrovcové těžbě okolí chaty Kusalíno ve Vsetínských vrších, na konci září část stezky kolem Lužnice u Tábora a v polovině října budou překládat ze silnice stezku do Prčice ve středních Čechách. "Vytipováváme místa a prosíme i veřejnost, aby nám s tím pomohla a pak můžeme zorganizovat akce na různých místech republiky. Že by nebyli dobrovolníci, to se nikdy nestalo, naopak," řekl Homolka. Zmínil také to, že v národních parcích na obnově pracují správy těchto parků a v řadě případů také Lesy ČR.

KČT taky postupně propaguje Stezku Českem, která zhruba kopíruje hranice republiky a i na ní by měla být vytipovaná místa, která je třeba opravit či upravit. "Také chceme upravit stezky v okolí našich turistických chat a další aktivitou je překládání turistických stezek na příjemnější povrch, než je asfalt, pokud to jde. I k tomu chceme vyzvat veřejnost, aby nám přinášela svoje tipy," řekl Homolka.

Pěší turistika sice totiž v minulých letech byla možná trochu ve stínu například cykloturistiky, ale během pandemie covidu zažila renesanci, protože moc jiných možností lidé neměli. "Zjistili, že je krásná, smysluplná, levná a dostupná všem a každý si zvolí trasu podle výkonnosti, na jakou má," řekl Homolka.

V budoucích letech by měly vznikat i takzvané moderní pěší trasy, které budou garantovat, že se budou maximálně vyhýbat asfaltovým cestám či silnicím. Už několik let existuje certifikovaná pěší trasa podél Lužnice z Tábora do Bechyně a další by měla být modrá hřebenovka přes Krušné hory až do Jeseníků. "Chceme vést stezku vytipovanými místy, které budou vést mimo turistické 'Václaváky' a které lidé moc neznají, protože nemají reklamu. Přesto mají genius loci díky své historii," řekl Homolka.

Aby bylo možné takto i nadále procházet volně krajinou, usiluje Klub českých turistů ve spojení s politiky o schválení nového zákona, který udělá z turistického značení a průchodnosti krajinou veřejný zájem. Podle Homolky se totiž stává, že někteří vlastníci pozemků se rozhodnou, že přes jejich majetek turistická trasa nepůjde. V takovém případě lze trasu přeznačit, v horším případě je jediným řešením zrušení trasy.