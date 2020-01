Programátoři zahájili práce na IT systému ke známkám

Praha - Skupina 60 programátorů dnes večer v pražských Holešovicích začala v rámci veřejného hackathonu pracovat na novém IT systému elektronických dálničních známek. Pokračovat budou až do neděle, organizátoři pak chtějí předat systém zdarma státu. ČTK to řekl organizátor akce Tomáš Vondráček. Podotkl, že věří v úspěšné dokončení projektu. Při hackathonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu.

Systém by podle organizátorů mohl být náhradou za zakázku na IT, jehož dodavatelem měla být za 401 milionů korun firma Asseco Central Europe. Stát však zakázku zruší.

"Pomoc nám nabídlo přes 300 lidí. Vzhledem k tomu, že máme stav naplněný, museli jsme s lítostí a díky další zájemce odmítnout," uvedl Vondráček. Většinou jde o vývojáře, zastoupeni jsou i projektoví manažeři, softwaroví inženýři, designéři, testeři a další IT specialisté. Do akce se zapojily i velké IT firmy nebo bankovní instituce. Programátoři budou rozděleni asi do pěti tematických skupin, které budou pracovat nezávisle.

Organizátoři chtějí práce dokončit do neděle 18:00. "Může se ovšem stát, že to bude déle a někteří programátoři tady zůstanou ještě další noc. Já ale věřím, že se nám to do té doby podaří spustit," řekl Vondráček.

Organizátoři jsou v kontaktu zejména s vládním zmocněncem pro IT Vladimírem Dzurillou, který zprostředkovává požadavky na systém. Programátoři se však podle Vondráčka budou zadáním řídit jen zčásti, protože stát plánuje zakázku přehodnotit. Státu pak chtějí představit vlastní návrh, jak by systém mohl fungovat. Programátoři budou pracovat zejména na otevřené části systému, část, která bude podléhat utajenému režimu, si podle Vondráčka bude muset stát zařídit prostřednictvím specializované firmy, kterou vybere. Připustil, že nejtěžší na projektu bude navázání systému na jednotlivé státní registry.

Akci chtějí o víkendu navštívit mimo jiné i premiér Andrej Babiš (ANO) nebo nový ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Zakázka na informační systém a e-shop s elektronickými dálničními známkami stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Podle odborníků i politiků je výrazně předražená, navíc nevzešla z otevřeného tendru. Kremlíkův nástupce Havlíček oznámil, že zakázka bude po dohodě s firmou Asseco zrušena. Stát vyhlásí novou, která bude výrazně přepracována.