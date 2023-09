Program havlíčkobrodského muzea ukázal i postup pálení středověké keramiky

Havlíčkův Brod - Součástí pravidelného programu havlíčkobrodského muzea byla letos poprvé ukázka výpalu keramiky v replice středověké hliněné pece. Archeologové ji v přírodním parku Vlkovsko v Havlíčkově Brodě, kde od roku 2016 stojí replika sklářské pece, postavili letos na jaře. Od pátku v ní vypalují první keramiku, dokončená by mohla být ještě dnes. ČTK to řekla Kateřina Těsnohlídková, která pracuje v Archeologickém ústavu v Brně.

Keramika ve 13. století byla podle ní na Vysočině specifická obsahem grafitu, pálila se v jednoduchých pecích nebo v ohništi. "A to, co jsme tady pálili my, je zakuřovaná keramika, která se tady na Vysočině objevuje až od konce 14. a v 15. století. Je charakteristická tím, že už je pálená na vyšší teploty a v poslední fázi se pec uzavře, dojde k zakouření povrchu, které vlastně snižuje propustnost," řekla Těsnohlídková.

Postup výpalu zakouřením nahrazoval glazuru v době, kdy se běžně nepoužívala či byla příliš nákladná. Protože Vysočina patřila k chudším regionů, zakuřovaná keramika se podle Těsnohlídkové používala v některých jejich částech ještě na začátku 20. století. "Je to technologie, která nás tady doprovázela téměř 700 let a pak úplně zanikla," dodala.

Replika keramické pece vznikla na základě nálezů archeologů z jihlavské lokality U Skály a z původního osídlení Žďáru nad Sázavou. Středověkou pec dokonce naplněnou keramikou se na Vysočině podařilo doložit na šesti místech. "Patrně šlo o nějaké nepovedené výpaly. Nevyplatilo se jim to z nějakého důvodů vyndat a pec opravit. Asi šli pálit někam vedle, nebo si postavili pec novou," řekla Těsnohlídková.

Před uzavřením pece se v replice muselo topit asi 16 hodin, aby se teplota dostala na požadovaných 800 stupňů Celsia. Uzavřená pec také musí delší dobou chladnout. Přesnou dobu určuje i kvalita hlíny, ze které se keramika vyrábí. Na Vysočině byla hlína spíš méně kvalitní později používaná na cihly. "Oproti dnešní hladké upravené koupené hlíně má vyšší teplotní odolnost. Koupenou hlínu si člověk nemůže dovolit dát do ohniště, nebo musí teplotu zvedat opravdu pozvolna. Pokud pálíme hlínu, která imituje středověkou hrnčinu (keramické zboží), tam jsme schopni to zapálit i v ohništi, kde teplota vylítne za pár minut o několik set stupňů a přežije většina keramiky," řekla Těsnohlídková.

Havlíčkobrodská replika pece podle ní stojí na místě někdejší cihelny, v budoucnu by se v ní mohla pálit keramika skutečně místní. Letos hlína vznikla směsí místní hlíny a hlíny z Kejžlic. Pec by měla v areálu zůstat několik let stejně jako pec sklářská a v dalších letech by k nim mohla přibýt i pec na tavbu kovů.

Sklářskou pec postavili v roce 2016 pracovníci Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod v údolí Cihlářského potoka kvůli odbornému výzkumu, zároveň chtěli upozornit na význam sklářské výroby v regionu. Tavba s programem pro veřejnost se tam pravidelně koná na konci letních prázdnin.