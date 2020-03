Program COVID II začne ve čtvrtek, je v něm vyčleněno 1,5 mld. Kč

Praha - První kolo žádostí do programu COVID II bude zahájeno ve čtvrtek. Vyčleněno na něj bude 1,5 miliardy korun. Podnikatelé budou moci žádat u komerčních bank o úvěry od 10.000 do 15 milionů korun či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Základní parametry programu byly zveřejněny na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Podpořeno by mohlo být až 7000 projektů za zhruba 20 miliard korun. Program je financován ze strukturálních fondů EU, nebudou ho proto moci využít pražské firmy. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.

Podnikatelé zasažení v souvislosti s koronavirem nebo vládními opatřeními budou moci žádat o úvěry na zaplacení provozních nákladů, tedy mezd, nájmů, energie, dodavatelsko-odběratelských faktur nebo na nákup surovin. Úvěry nebude možné použít na investiční výdaje nebo refinancování jiných úvěrů, upozornil předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

"Program COVID II je nastaven tak, aby živnostníkům a podnikatelům zajistil nejen rychlé, ale také velmi levné provozní financování. Klientům proto přispějeme až milion korun na úroky, které za své komerční provozní úvěry zaplatí. Značná část úvěrů tak bude bezúročná," řekl dále Jirásek. Žádosti budou přijímat komerční banky, které jsou podle ČMZRB na program připraveny. Za úvěry bude až do 80 procent jistiny ručit ČMZRB. Maximální délka záruky bude tři roky.

Díky zapojení komerčních bank by se podpora měla k podnikatelům podle náměstka ministra průmyslu a obchodu pro fondy EU Mariana Piechy dostat rychleji než u COVID I. Pokračování programu bude fungovat kolově, první kolo je plánováno od 2. dubna, další termíny zatím ČMZRB nezveřejnila.

Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ministerstva průmyslu a obchodu ze strukturálních fondů EU. Vznikl rozšířením a úpravou podmínek stávajícího programu Expanze-záruky, který ČMZRB poskytuje od loňského února.

Žadatelům v první vlně programu bylo vyplaceno přes 100 milionů korun, další žádosti jsou vyhodnocovány. ČMZRB jich za necelý týden přijala více než 3200 přesahujících deset miliard korun.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) minulý týden uvedl, že se počítá s třetím pokračováním programu, ve kterém by mohli mít podnikatelé k dispozici úvěry v objemu až 40 miliard korun. V této vlně by se podpora mohla vztahovat také na pražské firmy. "S hlavním městem Praha i s MPO jednáme o tom, abychom v co nejkratší možné době nabídli obdobné financování i těmto podnikům. Předpokládáme, že v další vlně se bude podpora vztahovat i na ně," dodal Jirásek.