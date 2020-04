Produkce pivovarů klesla o 40 pct, svaz chce přímé náhrady škody

Praha - Pivovary navrhují vládě kompenzovat přímé škody pro výrobce piva i pro restaurace a odpuštění spotřební daně z čepovaného piva, které se bude muset kvůli vládním opatřením vylít. Tržby pivovarů v ČR klesly v důsledky epidemie o 40 procent, u minipivovarů přesahuje snížení 80 procent. Dnes to ČTK sdělili zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven, který sdružuje nejen největší české výrobce, ale i minipivovary.

Důvodem poklesu produkce jsou jak vládní kroky, kterými ve snaze utlumit epidemii koronaviru došlo k zavření restauračních zařízení, ale také nižší export. V řadě evropských i světových států jsou omezení kvůli viru podobná jako v ČR.

Některé větší pivovary podle svazu hlásí mírný nárůst prodeje piva v lahvích a plechovkách, ten ale nemůže nahradit výpadek v pivu čepovaném. "U menších pivovarů, které jsou více závislé na čepovaném pivu, klesla výroba o 50 a více procent. Všechny pivovary pak řeší, co udělat se sudovým pivem, které už je vyrobené, případně je ve výrobním procesu a kvůli uzavřeným restauracím ho není kde prodávat. Celkově se jedná o 250-300 milionů velkých piv, prakticky celou čtvrtletní produkci čepovaného piva pro český trh," uvádí svaz. V současnosti je podle něj zcela zavřeno 90 procent restaurací.

Svaz proto vyzval vládu, aby zvážila další opatření. Kromě již zmíněných žádá o přímou finanční pomoc restauracím, hospodám a minipivovarům, která by zabránila jejich hromadnému konci, dotace na podporu opětovného rozjedu hospod například ve formě finanční podpory kulturních nebo společenských akcí v těchto zařízeních. Svaz také apeluje na pronajímatele, aby umožnili odložit nebo případně alespoň částečně odpustit nájemné provozovnám, které kvůli mimořádným opatřením musely přerušit svou činnost.

Pivovary spustily v minulém týdnu kampaň za záchranu hospod. Lidé si mohou na stránkách Zachranhospodu.cz kupovat poukazy, které uplatní, až se restaurace znovu otevřou, napsal dnes server lidovky.cz. Situace je kritická, uvedl dnes v tiskové zprávě Český svaz pivovarů a sladoven. Podle odhadů Asociace hotelů a restaurací klesnou celkové roční tržby restaurací o 40 procent, pokud se vrátí k běžnému provozu v červnu.

"Česká hospoda je součástí naší kultury a také tradičně důležitým centrem společenského života. Byla by velká škoda, pokud by hospody a restaurace musely definitivně končit. Věříme, že se do iniciativy zapojí další pivovary, výrobci nápojů i široká veřejnost," uvedl předseda svazu František Šámal. Do iniciativy se zapojily největší pivovary a skupiny Plzeňský Prazdroj, Staropramen, Budějovický Budvar, Primátor, Starobrno nebo Svijany, partnery jsou firmy Edenred, Kofola, Makro a Becherovka.