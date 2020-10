Prodej knih se přesunul na internet, Vánoce jen on-line nezvládne

Praha - Prodej knih se v současné době přesunul na internet. Některé řetězce umožňují dodání objednávky na adresu, jinde je možný i osobní odběr v pobočkách. Knihkupectví jsou připravena na vyšší nápor v e-shopech, nedokážou si ale představit, že by se do nich přesunul celý předvánoční prodej. Pokud by i před Vánocemi zůstaly uzavřené kamenné obchody, dopad by byl drastický, vyplývá z ankety ČTK mezi zástupci knihkupeckých sítí.

Řetězec Knihy Dobrovský má zavřeno všech svých 35 poboček. "Možnost osobního odběru jsme nezvažovali. Máme většinu prodejen v obchodních centrech a současná opatření považujeme za důležitá. Chceme tedy co nejvíce chránit zákazníky i naše zaměstnance. Fronty na vyzvednutí osobních odběrů nepovažujeme za šťastné," uvedl marketingový ředitel firmy Adam Pýcha.

On-line prodeje Knihy Dobrovský podle Pýchy výrazně rostou déle než tři roky a tato oblast byla podle něj důležitá už před pandemií. Nápor zákazníků podle něj aktuálně zvládají bez zdržení odeslání. Na to, aby se všechny vánoční nákupy přesunuly na internet, ale podle něj nejsou připraveny technologie, e-shopy ani spediční společnosti.

V případě knihkupectví Luxor fungují ve 22 prodejnách z 36 výdejní okénka. I zde zaznamenali rostoucí poptávku v e-shopu. "Knihkupectví Luxor se soustředí hlavně na prodej knih v kamenných prodejnách, na osobní kontakt se zákazníkem. Na vyšší nápor internetových objednávek sice připraveni jsme, ale internetový prodej rozhodně nedosáhne objemu nákupů v prodejnách," uvedla mluvčí firmy Ivana Oberhofnerová.

Knihkupectví Kanzelsberger je na 63 místech po celé republice. Všechny prodejny podle generálního ředitele společnosti Jana Kanzelsbergera fungují v omezeném režimu a standardně vyřizují internetové objednávky s výdejem přes "okénko". Knihy však podle něj nejsou náhradními díly na auto, které je možné objednat podle katalogu. Knihy si lidé potřebují prolistovat, inspirovat se nabídkou v prodejně. "Již současné druhé uzavření, navíc v době obchodně silnější části roku, je velkou komplikací, neboť sezonnost prodejů je zejména v knižní branži zásadní. Uzavření obchodů v předvánoční době si nedokážu představit," řekl. Přesun všech předvánočních nákupů na internet je podle něj iluzí, kterou by stávající logistické kapacity nezvládly.

Státní podpora podle Kanzelsbergera pomůže pravděpodobně pokrýt největší ztráty za avizované 13denní uzavření. Pokud by opatření trvala déle, pomoc stačit nebude. Pomoc by měla být navíc schvalována rychleji. "Mohu konstatovat, že poslední žádosti z první výzvy COVID nájemné nejsou dosud schváleny a obávám se, že opět dochází k zahlcení schvalovacího aparátu. Byrokracie kolem druhé výzvy je také podle mého názoru zbytečně rozsáhlá a opět zabere čas, který nemáme," dodal.

Vláda od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají potraviny, drogérie, lékárny, optiky, květinářství či galanterie. Fungovat nemohou až na výjimky ani služby. Nařízení by mělo platit do 3. října, tedy do konce nouzového stavu. Kabinet se ho ale chystá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) prodloužit, plánuje i zpřísnění stávajících restrikcí.