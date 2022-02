Pro trenéra Nováka má bronz Sáblíkové v sezoně plné problémů cenu zlata

Peking - Cenu zlata má pro trenéra Petra Nováka dnešní bronz rychlobruslařky Martiny Sáblíkové na olympijských hrách v Pekingu. Jeho svěřenkyni provázely v sezoně různé komplikace včetně zdravotních, ale na trati 5000 metrů podle kouče ukázala, jak je silnou osobností.

"Je to o její hlavě. O její mentalitě. O Martině, protože tu medaili chce. A odjíždí zase s medailí," připomněl Novák, že Sáblíková získala cenný kov už na čtvrté olympiádě v řadě. "Vzhledem k tomu, co všechno se stalo včetně jejího zranění, má tahle medaile cenu zlata," řekl novinářům.

Na skutečnou zlatou medaili trenér nepomýšlel. "To ne, přece jen s tím zraněním a vším jí nějaký trénink scházel. Věděl jsem, že je v silách někoho jet rychleji," uvedl. A měl pravdu. Před Sáblíkovou se dostaly Nizozemka Irene Schoutenová a Kanaďanka Isabelle Weidemannová.

Ze zmíněných zdravotních neduhů trojnásobnou olympijskou vítězku trápilo, že se v tréninku před sezonou rychleji unavila a nemohla jezdit v maximální výkonnosti. A na konci minulého roku se po pádu pořezala bruslí na levém stehně. "Nemá cenu to hodně špatné popisovat. Vůbec to nebylo jednoduché a vypadalo to hrozně. Ale teď se budu těšit z toho hezkého," řekl Novák.

I po psychické stránce se musela rychlobruslařka vyrovnávat s nepříjemnostmi. V prosinci nenastoupila v závodě na 1500 metrů na Světovém poháru v Calgary, protože se řešily interní svazové problémy, což Sáblíkovou rozhodilo. Kouč Novák byl obviněn, že zmanipuloval vyúčtování zahraničních soustředění reprezentace v dřívějších letech.

Nakonec Sáblíkové nepřál ani los závodu na 5000 metrů. Jela spolu s výkonnostně slabší Japonkou Misaki Ošigiriovou. "Omejvali mě, když jsem viděl losování. A Martinu taky. Bylo to úplně stejné jako na tři kilometry. Když jsem ji viděl, jak se nemůže srovnat s tím, že zase pojede sama a ostatní se budou šponovat. Myslela, že je po medaili. Ale nějak jsme to zvládli," oddechl si.

Novák při jízdě tleskal, jak jede Sáblíková dobře technicky. "A to už jsem dlouho neudělal. A tím pádem viděla, že šance na medaili je," řekl. "Bylo důležité jezdit pod 33 sekund na kolo. (Ruska) Voroninová nasadila nějaký čas a my jsme na něj museli jet. Martina pomalu ubírala a na třech kilometrech jsem na ni už křičel, že jede na 6:50."

Jeho svěřenkyně zajela čas 6:50,09 minuty a musela čekat, jak dopadnou závěrečné dvě rozjížďky. Zvláště v té poslední jely favoritky. "Říkal jsem si, ať to jenom nedopadne jako trojce, zase brambora. Tři kola před cílem jsem už věřil, že to dopadne, ale byly to nervy," líčil Novák, jak prožíval závěr, když viděl, že Italka Francesca Lollobrigidaová uvadá.

Na dálku se na sebe se Sáblíkovou podívali a kouč šel vytáhnout českou vlajku. Rychlobruslařka raději běžela poděkovat českým sportovcům, kteří jí fandili. "Je to fajn, je to pěkný. Děkuju těm lidem, že přišli, protože to na medaili nebylo tak jednoduché a oni Martině věřili. Ten dárek jim dala," řekl Novák. Na mobilu mu cinkala jedna gratulace za druhou. "Už asi padesát, ale chci si užít vyhlášení výsledků. Pak se k tomu dostanu."

O budoucnosti čtyřiatřicetileté Sáblíkové nechtěl krátce po úspěchu mluvit. Upozornil ale, že zraje jako víno. "Nejezdí hůř, jezdí pořád stejně nebo líp. Teď se koncentrovala na Peking, aby si odvezla sedmou medaili a to se jí povedlo. Jestli bude končit, je to na ní. Ale já sám za sebe si myslím, že ne. Ještě toho má před sebou hodně," prohlásil Novák.