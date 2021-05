Pro návštěvníky se dnes otevře Národní galerie a Národní muzeum

Praha - Národní muzeum dnes otevře pro návštěvníky svou Historickou budovu na Václavském náměstí a blízkou Novou budovu. Zve především na archeologickou výstavu Sluneční králové, která potrvá už jen do 6. června. Další budovy Národního muzea se otevřou později. Národní galerie Praha otevírá dnes všechny své objekty a zve návštěvníky zejména na nově připravenou velkou výstavu malířky Toyen do Valdštejnské jízdárny.

Výstava s podtitulem Snící rebelka bude otevřená v prodloužené otevírací době vždy od úterý do neděle od 10:00 do 19:00 a ve středu až do 20:30. Dnes v 10:00 se otevírá prodej časových vstupenek, pořadatelé doporučují koupit ji je on-line, ale bude možné je koupit i na pokladně. V takovém případě ale už se zájemce nemusí dostat do výstavy ihned.

V NGP mohou zájemci také navštívit novou stálou expozici Staří mistři II ve Šternberském paláci, která byla zatím veřejnosti dostupná pouhý týden. Staré umění mohou obdivovat také v protějším Schwarzenberském paláci, středověké umění v Anežském klášteře a moderní a současné umění ve Veletržním paláci.

Na výstavu Sluneční králové do Národního muzea je možné jít pouze s předem zakoupenou on-line vstupenkou na konkrétní den a čas. Na ostatní výstavy i do celého objektu bude možné zakoupit vstupenky jak on-line, tak i na pokladně v den návštěvy.

V muzeu je možné navštívit také výstavu Olympijské Tokio, která připomíná trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých her, které se mají konat letos v létě. Zájemci si mohou prohlédnout vítězné snímky ze zatím poslední soutěže Czech Press Photo a několik dalších výstav včetně nově expozice v sále minerálů.