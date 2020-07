Pro Guľu je dalším snem a cílem v Plzni postup do skupiny pohárů

Plzeň - Trenér Adrian Guľa během úvodního půlroku v Plzni dovedl fotbalisty Viktorie k druhému místu v první lize, dalším snem a cílem pro slovenského kouče je postoupit se západočeským týmem do základní skupiny Ligy mistrů nebo Evropské ligy.

"Určitě bude náš sen a meta připravit mužstvo nejen na kvalitní ligové zápasy, ale i na evropskou scénu. Globální situace je taková, že se bude hrát (v kvalifikaci) na jeden zápas, což je velmi specifické, ale o to víc se na to chceme připravit a o to silnější potřebujeme všichni být," řekl Guľa na tiskové konferenci po závěrečném utkání ligové nadstavby s Libercem (4:0).

Viktoria stejně jako loni začne pohárovou kvalifikaci ve druhém předkole Ligy mistrů. "Chceme opět donést do Plzně skupinovou fázi. Očekávání na naši výkonnost budou obrovská na základě toho, co chlapci předvedli v jarní části ligy. Ale klub i my to přijímáme. Věřím, že budeme úspěšní nejen přes ligu, ale spolu s fanoušky budeme velmi silní i v pohárové Evropě," prohlásil pětačtyřicetiletý kouč.

Jeho svěřenci vstupovali do jarní části nejvyšší soutěže s šestnáctibodovou ztrátou na vedoucí Slavii. Pražského obhájce titulu sice na dálku dostávali pod tlak, ale ani v jednom vzájemném duelu ho nedokázali porazit. Západočeši v Edenu nejdřív remizovali 0:0 a v nadstavbě prohráli 0:1.

"My věděli, co nás čeká. Jarní část ligy byla o tom, že hrajeme dvakrát proti tomu nejsilnějšímu soupeři, který byl v šestnáctibodovém trháku. Dvakrát u nich, dvakrát jsme hráli také na Spartě. Chtěli jsme připravit mužstvo, aby bylo v takových zápasech schopné hrát dominantní fotbal, což se nám zatím ne úplně podařilo. To je motivace do další práce," upozornil Guľa.

Plzeňští pod jeho vedením utrpěli jen dvě soutěžní porážky a doma vyhráli všech osm utkání. V konečné tabulce skončili devět bodů za mistrovskou Slavií. "Právě ta přímá konfrontace se Slavií pro nás byla vynikajícím měřítkem, kde mužstvo ještě chceme posunout, kam se hráči můžou dostat. Ale nechci hovořit jenom o zápasech se Slavií, měli jsme fantastické prověrky i s ostatními soupeři, ať už to byly zápasy s Jabloncem, Spartou, náročná utkání s Ostravou i s dalšími soupeři," uvedl bývalý kouč Žiliny nebo slovenské reprezentace do 21 let.

Nástupce trenéra Pavla Vrby cítí, že ve Viktorii má na čem stavět. "Navzdory odchodu Michaela Krmenčíka mužstvo dokázalo i produktivitu rozložit na víc hráčů, chlapci systémově přijali věci, které by nám mohly pomoci k tomu, abychom byli velmi silný tým. Nevyšel nám atak na pohárový triumf (prohra 1:2 se Spartou v semifinále), což je velká motivace do další sezony," konstatoval Guľa.

"Myslím, že v lize jsme ukázali silné zápasy, vysokou kvalitu. Porovnání s úzkou špičkou české ligy nás nutí ještě víc pracovat na detailech, zlepšovat silné stránky mužstva a posouvat výkony jednotlivců, abychom byli ještě silnější. Jsem přesvědčený, že tito hráči na to mají. Je úžasné, co klub v novodobé historii dokázal, a věřím, že bude dál velmi silný," dodal někdejší záložník.