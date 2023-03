Pro elektromobily by mohly vzniknout nové bezpečnostní předpisy

Hmotnost. To je ten problém, který dělá starost představitelům amerického institutu pro bezpečnost v dopravě (IIHS) v případě elektromobilů. Nyní má totiž například malý elektromobil Chevrolet Bolt stejnou hmotnost jako Mercedes-Benz třídy E se spalovacím motorem.

Těžší elektromobily pak při srážkách s lehčími spalovacími vozy (a samozřejmě s chodci nebo cyklisty) způsobují závažnější následky.

„Dnešní supervelké elektromobily mají dvojnásobnou hmotnost a výkon,“ napsal ve svém komentáři na toto téma viceprezident IIHS Raul Arbelaez. „Nejsem současně přesvědčen o tom, že bezpečnostní prvky, jako jsou brzdy nebo systémy zabraňující nárazům drží v tomto směru krok,“ uvedl.

Pro posádky v samotných elektromobilech přitom není hmotnost v současné době problémem. IIHS totiž vloni v listopadu naložil pick-up na celkovou hmotnost 4,3 tuny a nechal ho absolvovat celou baterii bezpečnostních testů. Vůz prošel bez problémů.

Nejjednodušším řešením by bylo snížení rychlostních limitů v souvislosti s zvýšeným nebezpečím plynoucím z rozdílů v hmotnosti.

Minimálně do té doby, než se díky novým technologiím v oblasti baterií sníží hmotnost elektromobilů.

Také ale bude současně podle Arbealeze zapotřebí zavést speciální legislativní opatření. Například by výrobci velkých elektromobilů mohli mít povinnost integrovat do svých vozů další nárazové konstrukce. Ty by právě chránily cestující v jiných, lehčích vozidlech.

Autonaelektřinu.cz