Priskeho potěšilo, že se fotbalisté Sparty vrátili na vítěznou kolej

Praha - Trenéra Briana Priskeho potěšilo, že se fotbalisté Sparty díky triumfu 3:1 nad Karvinou v šestém ligovém kole vrátili na vítěznou kolej. Pražané vyhráli po třech soutěžních utkáních. Na tiskové konferenci si dánský kouč také pochvaloval přístup hráčů v oslabení, jelikož Letenští od 57. minuty za stavu 2:0 dohrávali bez vyloučeného Adama Karabce.

Úřadující český šampion minulý týden vypadl v dramatické domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů s FC Kodaň po penaltovém rozstřelu. Následně v lize remizoval v Teplicích 1:1 a ve čtvrtek v úvodním duelu 4. předkola Evropské ligy prohrál na hřišti Dinama Záhřeb 1:3.

"Nevím, jestli je to úleva, ale bylo to důležité vítězství. Potřebovali jsme se dostat zpátky na vítěznou kolej. S Kodaní jsme vypadli nejhorším možným způsobem, na penalty, takže ano, byla to důležitá výhra. Jsme vítězný klub a bylo důležité se co nejdříve vrátit na vítěznou kolej. Hodně mě také potěšilo, jak hráči přistoupili k oslabení. Bránili velmi dobře, bojovali. Bylo skvělé vidět gól na 3:1," řekl šestačtyřicetiletý Priske, jehož svěřenci se vrátili do čela tabulky o skóre před městského rivala Slavii.

Sparta ve druhém ligovém kole po sobě dohrávala v deseti, v Teplicích byl kapitán Ladislav Krejčí vyloučen v nastavení úvodního dějství. "Jsou to dvě odlišné situace. Krejčí dostal červenou kartu po souboji, ale Karovo (Karabcovo) vyloučení bylo nepřijatelné," připomněl Priske Karabcův úder do obličeje Dominika Žáka.

"Vyloučení nám komplikují zápasy. V Teplicích jsme si to udělali těžší, než jsme museli. Byli jsme rozhodně lepší. Když máte o jednoho hráče méně a soupeř neustále posílá nakopávané balony do vápna, může se stát cokoli. Dnes jsme to znovu viděli, inkasovali jsme ze standardky, při níž nám chyběl hráč. Jsem ale potěšený se střídajícími hráči, Vydra se Sejkem týmu hodně pomohli," prohlásil někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.

Ve druhém soutěžním utkání po sobě chyběl v zahajovací sestavě útočník Jan Kuchta. Na rozdíl od souboje v chorvatské metropoli do duelu s Karvinou vůbec nezasáhl. "Jak jsem řekl už v Záhřebu, ostatní hráči byli v lepší kondici než on. Posadit ho dnes znovu na lavičku bylo mé rozhodnutí. Trochu se potýká s nemocí, není na vrcholu svých sil. Mám štěstí, že v kádru máme dobré hráče, jimž se daří. To byl hlavní důvod," podotkl Priske.

Spartu čeká ve čtvrtek domácí odveta s obhájcem chorvatského titulu. "Neočekávám, že sem Dinamo přijede a bude nad námi chtít dominovat vysokým napadáním. Budou vyčkávat podobně jako v určitých pasážích doma. Bude to test naší trpělivosti, kvality a zejména rozhodování. Nesmíme jim dovolit brejky a nesmíme si to příliš komplikovat. Na Dinamu jsme inkasovali ze standardky a dvakrát z protiútoku, to je nepřijatelné. Ve čtvrtek jim nesmíme nabídnout přechody," uvedl někdejší hráč Genku, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.