Přípravné kurzy na zkoušky se konají přes internet

Praha - Kvůli opatřením proti koronaviru se nyní nemohou konat prezenční přípravné kurzy na přijímací zkoušky nebo maturity. Společnosti, které je organizují, proto místo nich začaly nabízet kurzy on-line nebo předtočená videa. Některé kurzy letos nově budou fungovat na dálku celoročně, jiné se do distanční podoby převedly dočasně do doby, než bude možné obnovit prezenční výuku. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Například společnost Tutor, kde většina kurzů začíná tento a příští týden, zaznamenala velký nárůst zájmu o on-line kurzy trvající do března či dubna. "Poptávka po kvalitní on-line výuce stoupla téměř z nuly na polovinu, a to ve všech typech našich kurzů," uvedla zástupkyně společnosti Nela Hamouzová. Podle ní fungují aktuálně on-line i kurzy jinak prezenční. Celkový počet kurzů v současnosti zatím není konečný, protože některé ještě nezačaly. Tutor počítá s poklesem jejich množství, úbytek by ale podle Hamouzové neměl být dramatický.

Nově letos začala nabízet on-line kurzy i společnost B-Clever, která pořádá přípravné kurzy kromě toho v 16 základních školách v Praze. Kurzy, které začaly v prezenční formě ve školách, se nyní konají také přes Skype, řekl ČTK jejich koordinátor Izák Daniel. Epidemie podle něj zájem zpočátku září moc neovlivnila. Až později s ohledem na nepříznivý vývoj zájem trochu ubyl kvůli obavám, jak budou kurzy fungovat, řekl. "My ale normálně jedeme dál," dodal. Kurzy začaly 5. října a budou pokračovat do 8. dubna.

Prezenční kurzy nahradil dočasně distanční formou také Vzdělávací ateliér Amos Brno. V případě kurzů k přijímacím zkouškám se podle informací na webu společnosti nejedná o on-line výuku, ale natočená výuková videa a další připravené materiály. S jejich využitím funguje od konce září i dálkový přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Prezenční maturitní kurzy přešly na výuku formou videokonferencí.

Z domova si žáci mohou zkoušet také skládat testy nanečisto. Kdo nechce pracovat jen s testy staženými volně z internetu nebo zakoupenými v knihkupectvích, může zkusit placené zkoušky nanečisto. Například společnost Zkoušky nanečisto, která funguje v Gymnáziu Na Zatlance, převedla nyní všechny termíny do on-line formy. Až to bude možné, některé zřejmě obnoví jako prezenční. Testování nanečisto nabízí od začátku října do dubnového termínu zkoušek.

Ceny kurzů k přijímacím zkouškám na střední školy se pohybují kolem 2000 až 5000 korun za jeden předmět za pololetí bez ohledu na to, zda jsou prezenční, nebo on-line. Cena závisí hlavně na počtu hodin v kurzu. Příprava na maturitu je dražší.

Jednotné přijímací zkoušky se mají konat od 12. do 15. dubna. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v úterý uvedl, že vzhledem k epidemii se jeho úřad zabývá tím, jak zkoušky případně upravit. Možné scénáře by měly být hotové zřejmě tento měsíc.