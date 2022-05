Připomínky konce války byly v Berlíně a Německu ve znamení ruských piet

Berlín - Především ve znamení ruských piet si dnes Berlín a další německá města připomněly 77. výročí pádu nacismu a konce druhé světové války v Evropě. Před Braniborskou bránou v centru německé metropole se dnes sešly stovky Rusů a Němců s ruskými či sovětskými kořeny, aby si společně připomněli své předky bojující ve druhé světové válce v řadách Rudé armády. Jednou z nich byla Ruska Uljana, která v rozhovoru s ČTK řekla, že 9. květen je svátkem všech národů někdejšího Sovětského svazu a že dnešní ceremonie je nutné od ruské invaze na Ukrajinu oddělovat.

"Dnešek je velmi důležitý den pro všechny, kdo pocházejí ze Sovětského svazu. Tím, že jsme tady, říkáme, že nesmíme zapomenout," řekla Uljana, která do Berlína přijela z Brettenu v Bádensku-Württembersku, kam se před rokem z Ruska přestěhovala. Před Braniborskou bránu, kde se konala vzpomínková akce nazvaná Nástup rudoarmějců, si přinesla spolu s kyticí rudých růží fotku svého dědy.

"Jmenoval se Zachar Aristov a za druhé světové války bojoval proti nacistům," řekla Uljana. Až do Berlína ale s Rudou armádou nedošel, neboť padl do německého zajetí. "Z něho byl propuštěn po dvou letech v roce 1946, kdy se vrátil do Sovětského svazu," uvedla.

To, že by letošní připomínky konce druhé světové války v Evropě zastínila ruská invaze na Ukrajinu, si Uljana nepřipouští. "Porážku nacismu a válku na Ukrajině od sebe musíme oddělovat. Jsou to dvě odlišné věci. A dnešek je svátek i Ukrajinců," řekla.

To, že by ruská invaze mohla narušit význam letošních ruských připomínek pádu nacistického Německa, důrazně odmítl jeden z ruských motorkářů, kteří dnes dopoledne přijeli před Braniborskou bránu. "Jaké kontroverze kvůli Ukrajině? Oslavy konce války se konají každý rok," řekl asi padesátiletý motorkář. Své jméno sdělit odmítl, v rozhovoru s ČTK pouze uvedl, že přijel již v neděli z Düsseldorfu, kde žije od 90. let. Řekl také, že k motorkářskému klubu Noční vlci, který má úzké vazby na ruského prezidenta Vladimira Putina, nepatří. "Přijeli jsme jen jako parta kamarádů," uvedl.

O invazi na Ukrajinu řekl pouze to, že to žádná válka není. "Rusko žádnou válku Ukrajině nevyhlásilo. A válku nevyhlásila Rusku ani Ukrajina," řekl motorkář, který během rozhovoru pro dění na Ukrajině používal termín speciální operace, jak vpád na Ukrajinu označuje Kreml. Podrobněji okomentovat boje na Ukrajině ale odmítl. "Svůj osobní názor říkat nebudu, vědět ho nepotřebujete," dodal.

Mnohem sdílnější ale byl k tématu, jak se Rusům a lidem s ruskými kořeny v Německu nyní žije. "Čelíme diskriminaci," řekl. Poukázal na to, že diskriminaci pociťuje i jeho 16letý syn. "Ve škole zažívá ústrky, a to jen kvůli tomu, že mluví rusky," uvedl. Řada Rusů v Německu, kteří se účastní proruských demonstrací, poukazuje na to, že se potýkají s předsudky a s rusofobií.

Německá média s napětím očekávala příjezd Nočních vlků, kterých mělo dnes do metropole podle dřívějších odhadů policie přijet asi 150. K sovětskému památníku v parku Tiergarten nakonec dorazilo jen 15 motorkářů se symboly tohoto ruského klubu. Policie je k položení květin pouštěla po skupinkách po pěti lidech.

Několik ceremonií si na dnešek připravila ruská ambasáda v Berlíně, harmonogram ale předem z bezpečnostních důvodů nezveřejnila. Ruský velvyslanec v Německu Sergej Něčajev položil věnec v sovětském památníku v parku Tiergarten. U tohoto památníku, kde je pohřbeno asi 2500 sovětských vojáků padlých v bitvě o Berlín a který je na dohled od budovy kancléřství a Spolkového sněmu, se dnes sešli také příznivci Ukrajiny a odpůrci ruského režimu. Žádné incidenty ale policie řešit nemusela.

Něčajev položil věnec také v sovětském památníku ve čtvrti Treptow. Ruská delegace mohla na rozdíl od veřejnosti mít u sebe ruské vlajky a také svatojiřské stuhy, což řada lidí kritizovala. Berlínská policie následně na twitteru vysvětlila, že zákaz vyvěšování ukrajinských a ruských vlajek na 15 památných místech v metropoli pro oficiální akce neplatí. Omezení policie z bezpečnostních důvodů a z obav ze zneužití piet k propagaci války nařídila na neděli a dnešek.

Postoj berlínské policie kritizoval ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který zákaz ukrajinských vlajek označil za chybu, neboť podle něj není možné srovnávat ukrajinské symboly se symboly agresorského Ruska.

Na dodržování zákazu dohlížela policie, která proti prohřeškům ihned zasahovala. ČTK byla svědkem několika takových zásahů, které vždy skončily domluvou. Policie v Berlíně byla dnes stejně jako v neděli všudypřítomná, v ulicích hlídkovalo okolo 1800 policistů.

Proti policejnímu zákazu se u správního soudu ohradili organizátoři shromáždění u Německo-ruského muzea v Berlíně, kam bylo na dnešní večer svoláno malé shromáždění. Soud organizátorům povolil ukrajinské vlajky, což zdůvodnil tím, že akce byla zorganizována na okraj dne mimo hlavní dějiště piet.

Zatímco Rusko dnes slavilo vítězství nad Hitlerem, v ostatních evropských státech, které si porážku nacismu připomínají 8. května, byl dnešek Dnem Evropy. V tento symbolický den odkazující na počátek poválečné evropské spolupráce navštívil Berlín francouzský prezident Emmanuel Macron. Společně s kancléřem Olafem Scholzem si později večer prohlédli Braniborskou bránu nasvícenou v barvách ukrajinské vlajky. Předtím oba státníci na tiskové konferenci vyjádřili podporu ukrajinské obraně proti ruské invazi.