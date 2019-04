Praha - Kandidát na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček považuje za své hlavní priority podporu podnikání nebo dokončení restrukturalizace státních agentur. Havlíček to dnes řekl novinářům. Uvedl, že počítá s tím, že kvůli ministerskému postu skončí jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Podotkl, že finální rozhodnutí o jeho jmenování ministrem je na prezidentovi Miloši Zemanovi.

Havlíčka dnes do čela ministerstva, které dosud vedla Marta Nováková (za ANO), navrhl premiér Andrej Babiš (ANO).

"V každém případě musíme dotáhnout živnostenský balíček. Jasně se musí říct, kde a kdy se sníží administrativa. Živnostníci musí vidět velmi rychle určité výsledky. Samozřejmě je to i otázka exportu a exportní politiky, která je v tuto chvíli z nemalé části právě na resortu průmyslu a obchodu. Je to také otázka dotažení fúze jednotlivých státních agentur a jejich zeštíhlení," uvedl dnes ke svým prioritám Havlíček.

V energetice je podle něj nepochybné, že peníze půjdou do jaderné energetiky. "Pravděpodobný scénář je takový, že se bude investovat do dalšího bloku, ne-li dvou bloků v Dukovanech. Na to je třeba všechno připravit, připravit vztah mezi vládou a ČEZ," doplnil. Energetický mix bude podle něj nutné ale doplnit i dalšími zdroji. "Musíme počítat s plynem a s obnovitelnými zdroji," dodal.

Velké personální změny na ministerstvu podle svých slov nechystá. "Každý, kdo bude ochoten udělat maximum, kdo tomu obětuje vše, kdo to bude dělat srdcem a kdo bude tvrdě pracovat, tak má dveře otevřené," zdůraznil pravděpodobný budoucí ministr.