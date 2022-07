Přindiš s Prskavcem jsou na MS v Augsburgu ve finále, kajakářky neuspěly

Augsburg (Německo) - Čeští kajakáři Vít Přindiš a Jiří Prskavec postoupili na mistrovství světa ve vodním slalomu v Augsburgu do finále. V semifinále neuspěl mezi muži pouze Ondřej Tunka a také obě ženské reprezentantky Antonie Galušková a Tereza Fišerová. Přindiš postoupil ze třetího místa a loňský olympijský vítěz z Tokia Prskavec z páté pozice. Finále startuje ve 12:42.

Tunka na 21. místě zaostal za finálovou desítkou o 5,92 sekundy. Juniorská světová šampionka z roku 2019 Galušková v semifinále skončila sedmnáctá o 4,68 sekundy za postupem. Fišerová se i kvůli padesátisekundové penalizaci zařadila na předposlední 29. pozici.

Čtvrteční první část kvalifikace vyhrál Přindiš před Prskavcem, semifinálové jízdy proto oba uzavírali. Mistr světa z let 2015 a 2019 a majitel dalších dvou stříbrných medailí Prskavec s časem 95,86 skončil pátý kvůli "štouchu" na brance číslo 9, jinak by předčil čas vítězného Slovince Petera Kauzera.

"Já bych to popsal tak, že augsburští bohové, nebo respektive bohové Eiskanalu byli dneska hodně proti mně. O to víc si vážím toho postupu, protože v podstatě v prvních dvou přejezdech, možná v druhém to byla trochu moje chyba, nicméně v tom prvním si stojím za tím, že jsem tam měl velikou smůlu na vodu. Šel tam bublák, který je tam fakt jednou za dlouho, a ten mě srazil dolů," řekl Prskavec.

"Věděl jsem, že jsem ztratil spoustu času a v podstatě jsem to dokázal hodit za sebe a pustit se do té své skoro bych až řekl vítězné jízdy, kterou jezdím ve finále, a tím jsem všechno dokázal sjet. Nevím, jestli tam je přede mnou někdo se šťouchem, ale bude to patřit určitě k těm nejrychlejším časům. Takže já to beru tak, že jsem strašně pyšný na to, co jsem dokázal v semifinále předvést. Rezerva tam je," doplnil Prskavec.

Přindiš, který má stříbro z MS z roku 2017, zajel čistě a o 55 setin za vítězem vyjel třetí pozici. "Sjedu si finálovou jízdu na nejslavnější trati na světě před obrovským publikem, už to je pro mě vlastně vítězství, protože jsem se na to hrozně těšil, že tady budeme moct závodit. Doufal jsem, že postoupím do finále, a postoupil jsem relativně ne úplně hladce, ale bez větších problémů, takže jsem spokojený," uvedl Přindiš. Šampionovi před pěti lety Tunkovi, který tehdy předčil právě Přindiše, boj o finále nevyšel.

Jednadvacetiletá Galušková nezopakovala finálovou účast z loňského mistrovství světa v Bratislavě, kde skončila šestá. "Měla jsem tam jeden ťuk, kterého jsem si moc nevšimla, ale věděla jsem, že by tam možná mohl být. A uteklo mi to dole, kde ty kombinace byly opravdu záludné. Na konci trati to není nic jednoduchého a mně v té jedné vyjížděčce nevyšla voda," řekla Galušková.

Fišerová, která na šampionátu absolvuje všechny disciplíny a v neděli bude bojovat o medaile i v kanoi, měla s náročnou tratí ještě větší problémy. "Říkala jsem si, že mi ta trať bude sedět, protože je náročnější, bohužel to tak nebylo. Nejelo se mi úplně dobře, myslím, že bylo vidět, že odshora dolů to úplně neklouzalo. Přišly tam dva doteky, jedna padesátka, bohužel. Doufám, že se na zítra vyspím lépe," prohlásila Fišerová.

K1:

Ženy: 1. Funková (Něm.) 101,14 (0 tr. sekund), 2. J. Foxová (Austr.) -1,31 (0), 3. Liliková (Něm.) -2,85 (2), ...v semifinále 17. A. Galušková, 29. Fišerová, Valíková (všechny ČR) vyřazena v kvalifikaci.

12:42 muži - finále.