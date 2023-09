Přindiš fandil Prskavcovi, i když kvůli tomu přišel na kajaku o šanci na OH

Londýn - Vít Přindiš ve finále mistrovství světa fandil týmovému kolegovi Jiřímu Prskavcovi, i když věděl, že by ho jeho dnešní úspěch připravil o šanci startovat na kajaku na olympijských hrách v Paříži. V náročné domácí nominaci loňský světový šampion doplatil na své nezdary na vrcholných akcích a famózní formu Prskavce, který k evropskému zlatu přidal světové stříbro.

Už po vyřazení v semifinále Přindiš tušil, že se mu naděje na OH na kajaku může i tentokrát rozplynout. "Pro mě byla olympiáda jasný cíl, pokusit se o to zabojovat. Nicméně ty podmínky jsou tak strašně těžké, že vybojovat si to letos je opravdu nadlidský úkol. Nebo myslím, že někteří to dokážou zvládnout," řekl s pohledem směrem k Prskavcovi, který stál opodál a o dvě hodiny později "nadlidský úkol" splnil.

Ve Světovém poháru se letos Přindišovi daří. Třikrát byl na stupních vítězů vítězů a je v čele seriálu. Na ME ani MS ale po výpadku v semifinále o medaili nejel. "Mrzí mě, že jsem letos pokazil obě mistrovství. Evropa ani svět nebyly závody, které by mi sedly," posteskl si čtyřiatřicetiletý slalomář.

Na olympijské hry může proklouznout ještě díky kayakcrossu. Vzhledem k tomu, že kajakářskou kvótu pro Česko už obsadil Prskavec, bude moci nastoupit do olympijské kvalifikace, z níž si příští rok v červnu v Praze zajistí start v Paříži tři specialisté na tuto kontaktní disciplínu. "Je tam ještě několik kroků k tomu dostat se do týmu, interní nominace, která se letos rozjela. Je to daleko. Sice je to doma, ale viděli jste, kolik jsme za poslední rok dokázali jet světových finále nebo jak se nám daří," přemítal.

V kayakcrossu získal bronz na Evropských hrách a o úspěch se bude snažit i v neděli na MS. Pro příští sezonu se na tuto disciplínu, která se jezdí na bytelnějších plastových lodích, možná zaměří víc. "Musíme si s Jířou starším sednout a možná uzpůsobit celou zimní přípravu a vymyslet plán, jak na plasťáku strávit víc času," dodal svěřenec Jiřího Prskavce staršího.