Příjmy předních investičních bank klesly nejníže za 13 let

Londýn - Příjmy 12 největších investičních bank z obchodování a poradenské činnosti v prvním pololetí klesly o 11 procent na 76,8 miliardy dolarů (1,8 bilionu Kč). To je nejméně od první poloviny roku 2006. Přispělo k tomu geopolitické napětí, zpomalující růst ekonomiky a nízké úrokové sazby. S odvoláním na údaje společnosti Coaliton to dnes napsal ekonomický list Financial Times (FT).

V rámci skupiny byl nejmarkantnější pokles u obchodování s akciemi, kde se příjmy ze všech regionů snížily o 17 procent. Příjmy z obchodování s cennými papíry s pevným příjmem a s komoditami se propadly o devět procent, částečně kvůli nižším úrokovým sazbám. Příjmy z poradenské činnosti se pak snížily o osm procent, neboť firmy prodaly méně dluhopisů, zatímco nabídka akcií stagnovala.

Jednotlivé banky vykázaly za druhé čtvrtletí slabé výsledky hospodaření na svých trzích a v divizích investičního bankovnictví. Německý finanční ústav Deutsche Bank je pak nyní v procesu ukončení obchodování s cennými papíry.

Investiční banky, zejména pak na menších a roztříštěnějších evropských trzích, se dostávají pod zvýšený tlak investorů. Kvůli požadavkům na vyšší kapitál, rostoucí digitalizaci a mimořádně nízkým či negativním úrokovým sazbám jim totiž klesají zisky. Akcie evropských bank od roku 2016 zažívají každoročně v průměru dvojciferný procentní pokles. Pod tlak se však nyní dostávají také americké banky.