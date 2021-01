Příjem žádostí do programu COVID gastro má začít v pondělí

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v pátek zveřejní detaily k programu COVID gastro a uzavřené provozovny. Žádosti začne přijímat v pondělí, do týdne by mohlo začít vyplácet. Šéf resortu Karel Havlíček (za ANO) to řekl v diskusní aréně projektu HOREKA 112.

Všechny provozovny uzavřené kvůli epidemii nového koronaviru budou mít nárok na dotaci na každého pracovníka 400 korun za den. O dotaci budou moci žádat podnikatelé, kterým byl omezen nebo zakázán prodej zboží či služeb alespoň v části období od 14. října loňského roku do letošního 10. ledna. Na pomoc je připraveno 2,5 miliardy korun. Havlíček předpokládá, že o tuto pomoc požádá zhruba 100.000 podnikatelů.

Parametry programu budou mít podnikatelé podle Havlíčka čas přes víkend nastudovat a od pondělí budou moci začít podávat žádosti. Při vyplňování formuláře by si podnikatelé podle něj měli dát pozor na číslo účtu, ve kterém dělají nejčastěji chybu.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek v dnešní debatě ocenil rychlost, s jakou byl program COVID gastro připraven. Pokud ale o dotaci požádají všichni, je podle něj spočítáno, že 2,5 miliardy stačit nebude. Doufá, že tedy v případě potřeby bude alokace zvýšena. Bylo by podle něj špatné, pokud by se dostalo jen na ty, kteří požádají jako první.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doplnila, že připravuje novelu zákona o státním rozpočtu. Je podle ní evidentní, že i kvůli kompenzačním programům bude třeba více peněz na výdajové straně.

Experti: Tabulka PES by měla obsahovat i informace o kompenzacích

Tabulka protiepidemického systému PES by podle zástupců profesních organizací měla obsahovat i informace o kompenzacích k daným restrikcím v jednotlivých stupních rizika. Nejistota je pro podnikatele velký problém, potřebují mít výhled na další měsíce. V diskusi projektu HOREKA 112 to řekli prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Vláda by se podle Prouzy měla z podzimu a nepředvídatelného vývoje epidemie poučit a do tabulky PES zahrnout i pomoc státu. "Pokud se otevře na 50 procent, o kolik se škrtnou kompenzační programy, co se zruší úplně, co třeba zůstane na polovině," řekl Prouza. Doplnil, že je to je podle něj jistota, která výrazně podnikatelům pomůže a například v březnu se nebude muset složitě vymýšlet, co dál.

Plánování tabulky PES zároveň s tím, jak budou kompenzace vypadat, zajistí podle Stárka podnikatelům jistotu, kterou nutně potřebují. Oživení u podniků s většinou lokální klientely by mohlo být poměrně rychlé, štamgasti se podle něj na návštěvu restaurací už těší. Delší restart se očekává u zařízení závislých na turistech. Cestovní ruch by se měl na úroveň roku 2019 dostat v roce 2023, řekl dále.

Systém PES představilo ministerstvo zdravotnictví v listopadu. Je rozdělen do pěti stupňů pohotovosti podle rizikového skóre, které se počítá na základě vybraných epidemiologických parametrů. Řídí se podle něj fungování jednotlivých sfér podnikání i běžných aktivit. Tabulka PES se v současné době reviduje. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by nová pravidla mohla platit po 22. lednu.