Praha - Motoristé si možná budou muset nechat zkontrolovat zrak při pravidelné výměně řidičského průkazu. Sněmovna dnes pustila novelu poslance ČSSD Jana Birke navzdory výtkám k posouzení do hospodářského a zdravotnického výboru. Opoziční ODS neprosadila zamítnutí předlohy zrychleně už v úvodním kole.

Zatímco podle Birkeho by novinka vedla k větší bezpečnosti na silnicích, odpůrci mluví o zvýšení byrokracie. "Návrh přináší každému řidiči mladšímu 65 let papír navíc," řekl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Jeho stranický kolega Václav Klaus mladší mluvil o další "buzeraci" řidičů.

"V praxi to ničemu konkrétnímu nepomůže," přidal se ke kritikům záměru místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Vlastimil Válek (TOP 09) zase vyjádřil obavy z toho, že lékaři by nápor motoristů žádajících potvrzení nezvládli. Rovněž Jiří Mašek z hnutí ANO soudí, že nová povinnost by byla nadbytečná. Poukázal na to, že už nyní má každý pacient nárok projít každé dva roky preventivní prohlídkou, jejíž součástí je kontrola zraku i barvocitu.

V Česku je asi šest milionů řidičů. Birke novelou reagoval na výsledky kampaně Slepí vrazi, kterou v minulosti pořádal Autoklub České republiky. Vyplynulo z nich, že by asi 4,5 milionu motoristů potřebovalo brýle nebo více dioptrií. "Půl milionu řidičů by nemělo usednout za volant," uvedl Birke.

Pravidelné kontroly zraku v současnosti povinné nejsou. Běžný řidič musí absolvovat lékařskou prohlídku při vydání prvního řidičského průkazu a potom až v 65 letech, následně v 68 letech a až potom každé dva roky.

Vláda, ještě jednobarevný kabinet ANO v demisi, se k novele postavil neutrálně. Vznesl k ní ale řadu výtek, když předložená podoba podle vládních legislativců nepředstavuje vhodné řešení problému.

Kabinet předloze vytkl, že se navrhované pravidelné kontroly nepromítají do souvisejících částí zákona o provozu na pozemních komunikacích. Novela nestanoví ani žádný požadavek na aktuálnost lékařského posudku a neobsahuje pravidlo, podle kterého by úřady neměly zdravotně nezpůsobilým motoristům nový řidičský průkaz vydat.

Není podle vlády rovněž jasné, proč by se měla lhůta mezi navrhovanými prohlídkami u jednotlivých skupin řidičů lišit. Řidičské průkazy je sice obecně nutné měnit po deseti letech, oprávnění pro některé skupiny vozidel ale mají jen pětiletou platnost. Kabinet navíc upozornil na možné obcházení nové povinnosti. Řidiči by mohli záměrně podávat žádost o výměnu průkazu nikoli kvůli skončení jeho platnosti, ale dříve například kvůli ztrátě nebo zničení. V takovém případě by lékařskou prohlídku podstoupit nemuseli.

Birke navrhoval, aby Sněmovna novelu schválila zrychleně už v prvním čtení. Takový postup ale zablokovalo pět z devíti poslaneckých klubů.