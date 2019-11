Při výbuchu ve firmě na Českolipsku utrpělo zranění osm lidí

Hamr na Jezeře (Českolipsko) - Při výbuchu v areálu provozovny likvidace nebezpečného odpadu v Hamru na Jezeře dnes utrpělo zranění osm lidí, z toho dva jsou v kritickém stavu. Na vyšetření budou muset jít i záchranáři kontaminovaní neznámou látkou, jde zhruba o deset lidí. ČTK to dnes řekl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Podle starosty Hamru unikla zřejmě do ovzduší kyselina sírová.

Hasiči evakuovali z areálu devět lidí a doporučují nevětrat, řekla ČTK krajská mluvčí hasičů Lucie Hložková. Starosta obce Milan Dvořák dnes ČTK řekl, že havárie nastala v provozovně společnosti Purum. "Došlo k úniku oblaku pravděpodobně kyseliny sírové," dodal starosta. Vyšetřování havárie si převzala policie.

Záchranná služba měla na místě dva vrtulníky, jeden z Prahy a druhý z Liberce. Na ARO do Liberce a do Prahy transportovali záchranáři dva zraněné v kritickém stavu. "U obou byla nutná resuscitace," uvedl Georgiev. Jeden člověk podle něj utrpěl středně těžké a dalších pět lidí lehké zranění. "Rozvezli jsme je do okolních nemocnic," dodal. Protože byli zasaženi neznámou látkou i záchranáři, budou muset podle něj jít na vyšetření. "Jsou to pro nás teď pacienti," dodal.

Hasiči mají na místě čtyři jednotky, o výbuchu se dozvěděli zhruba v 10:00. "K výbuchu mělo dojít při míchání nebezpečných látek, zatím nevíme o jaké jde, které byly v kombinaci s vodou," uvedla Hložková. Po výbuchu nastal i menší požár kabelů, který ale podle mluvčí hasičů již uhasili. "Je to cítit. Mrak by ale neměl být silný, nicméně se doporučuje nevětrat," dodala Hložková.

Starosta obce ČTK řekl, že občany varovali rozhlasem a po obci jezdí i městská policie. "Doporučujeme lidem, aby nevětrali a zbytečně nevycházeli ven," dodal Dvořák.