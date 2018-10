Morkovice-Slížany (Kroměřížsko) - Při rekonstrukce kostelní věže v Morkovicích-Slížanech na Kroměřížsku objevili stavbaři artefakty z 18. století. Drobná měděná schránka v báni věže skrývala několik listin, dvě mince a dvě medaile z období dřívějších oprav kostela, řekl ČTK morkovický farář Jan Ston.

Nejstarší nalezený dokument pochází z roku 1703, je napsán v latině. Jeho autorem byl kněz Martin Karel Kučeřík. "Píše jakousi dataci, kdy se ta věž stavěla, že to bylo ke cti Boží a svatého Jana Křtitele. Že to bylo v době papeže Klementa XI., za císaře Leopolda I. A taky komu tehdy patřily Morkovice," uvedl Ston.

Další dokument je z roku 1746, kdy se podle faráře kostel opravoval znovu. I ten sepsal v latině kněz, tentokráte Tomáš František Rohovský. "Popisuje tu dobu, kdo vládl, kdo byl císařem, kdo žil v Morkovicích," řekl Ston.

Mezi další nálezy patří dvě mince z období vlády Marie Terezie. Na jedné z nich je císařovna i vyobrazena, má dataci 1742. Ve schránce byla objevena také vosková medaile, kterou do ní v roce 1703 vložil stavitel věže, a hliněná medaile se znázorněním Nejsvětější Trojice. Všechny nálezy si nyní prohlédnou památkáři, zadokumentují je a výhledově by se měly znovu vrátit do báně kostela.

Oprava jeho věže začala v září, navazuje na předchozí rekonstrukci střechy. "Věž už byla v havarijním stavu. Sundala se komplet dolů, teď se ji tesaři snaží podle trámů znovu přesně vyřezat a poskládat. Snad do konce listopadu by měla být zpátky," uvedl Ston. Dřevěná konstrukce horní části věže bude podle něj překryta měděnou krytinou.

Náklady na rekonstrukci věže přesáhnou tři miliony korun. Více než milion zaplatí farnost, další peníze má přislíbeny formou dotací od města, Zlínského kraje, olomouckého arcibiskupství a ministerstva kultury.