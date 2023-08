Při nehodě dvou aut na Hradecku zemřela žena, dvě děti utrpěly vážná zranění

Všestary (Královéhradecko) - Tragická nehoda dvou osobních aut u obce Rozběřice, která spadá pod Všestary na Královéhradecku, dnes na několik hodin uzavřela hlavní silniční tah z Hradce Králové na Jičín. Na místě zemřela řidička jednoho z aut. Dvě děti, které s ní cestovaly, utrpěly vážná poranění. Muž z druhého auta vyvázl s lehčím zraněním, vyplynulo z vyjádření zástupců zdravotnických záchranářů a policie. Nehoda na silnici I/35 se stala okolo 8:30. Na místě zasahovaly všechny záchranářské složky včetně vrtulníku.

Silnice byla v místě nehody okolo poledne částečně zprůjezdněna. "Provoz je řízen kyvadlově," řekla ČTK policejní mluvčí Iva Kormošová.

Podle policie se dvě osobní auta čelně srazila. "Na místě zemřela 41letá řidička. Její dvě nezletilé děti a 69letý řidič z druhého vozidla utrpěli zranění, s kterým byli převezeni do nemocnice," uvedla Kormošová. U řidiče policisté vyloučili alkohol dechovou zkouškou, u zemřelé ženy byla nařízena soudní pitva.

"Při střetu dvou osobních aut zemřela jedna řidička. Spolu s ní cestovaly dvě nezletilé děti, které utrpěly vážná zranění trupu. Jedno dítě přepravil do nemocnice vrtulník, druhé sanitka. Muž z druhého auta utrpěl lehčí zranění, také on byl převezen k ošetření do Fakultní nemocnice Hradec Králové," řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák.

Příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje.