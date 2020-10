Prezident Zeman sundá ortézu z poraněné ruky v řádu týdnů

Praha - Prezident Miloš Zeman odloží ortézu z poraněné ruky v řádu několika týdnů. ČTK to dnes řekl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Ruka, kterou si Zeman zlomil v srpnu, se podle mluvčího zdárně hojí, je ale lepší, aby měla ještě oporu. Pražský hrad původně očekával, že by prezident mohl ortézu odložit do státního svátku 28. října. Zeman si ruku zlomil na konci srpna, musel proto v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) podstoupit operaci. Lékaři mu během ní do pravé paže implantovali titanový šroub.

Zeman si podle zástupců Pražského hradu zranění způsobil pádem poté, co se večer rozhodl jít bez hole a bez pomoci ochranky. Už delší dobu trpí polyfunkční neuropatii, což bývá neurologická komplikace při cukrovce, kvůli které hůře cítí nohy, a pohybuje se proto s potížemi a za pomoci hole. Tu nyní Zeman na doporučení lékařů nepoužívá a při chůzi se opírá o svého osobního ochránce.

Po úrazu lékaři uváděli, že doba léčení bude asi šest až osm týdnů. Prezident období rekonvalescence tráví především na zámku v Lánech. Tam za ním dojížděl lékař, který s ním cvičil. Zeman byl v posledních týdnech několikrát na lékařské kontrole, naposledy v pátek podstoupil plánované rentgenologické vyšetření v ÚVN.

Podle Ovčáčka odložení termínu sundání ortézy není z důvodů komplikací. "Ruka se zdárně hojí. Ale je to přeci jenom lepší ještě mít nějakou dobu oporu," sdělil ČTK.