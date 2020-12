Prezident Zeman podpořil Polsko a Maďarsko ve sporu s EU

Praha - Země Visegrádu by měly být podle prezidenta Miloše Zemana jednotné při podpoře Polska a Maďarska v jejich sporu s Evropskou komisí o unijní rozpočet. Zeman to řekl po dnešním jednání s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Duda podle českého prezidenta řekl, že na půdě Evropské rady pod německým předsednictvím se může dospět ke kompromisu, který by uspokojil polské i maďarské zájmy.

Fotogalerie

Polský prezident na tiskové konferenci uvedl, že jsou první předzvěsti dohody, dál se na ní ale pracuje. Návrhy představil Zemanovi, ten na ně podle něj reagoval velmi pozitivně.

Polsko a Maďarsko hrozí vetovat rozpočet EU na příští rok kvůli podmíněnosti čerpání unijních peněz dodržováním zásad právního státu. Agentura Reuters dnes s odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného představitele polské vlády informovala o předběžné dohodě mezi Polskem, Maďarskem a německým předsednictvím, mluvčí polské vlády to později popřel. Polsko a Maďarsko podle něj představily společný rámec pro vyjednávání, ale dohody v rámci EU ještě dosaženo nebylo.

Zeman na tiskové konferenci, na které nemohli novináři klást dotazy, připomněl období migrační krize, ve které země V4 svou jednotou zabránily rozmísťování migrantů do jednotlivých unijních zemí. "Dnes bychom měli být stejně jednotní v podpoře Polska, ale i Maďarska ve věci sporu s Evropskou komisí," řekl český prezident.

Zeman zopakoval, že Evropskou komisi považuje za úřednický orgán, ale ne za evropskou vládu, kterou je podle něj Evropská rada. "Vítám informaci pana prezidenta Dudy, podle níž na půdě Evropské rady a pod německým předsednictvím může dojít ke kompromisu, který by uspokojil zájmy jak polské, tak maďarské strany," dodal Zeman.

Podle Dudy jsou první předzvěsti dohody, dále se na ní pracuje a vedou se diskuse. Řekl, že Zemanovi představil první návrhy této dohody. Český prezident podle něj na polské a maďarské návrhy zareagoval velmi pozitivně.

Jednání prezidentů začalo krátce po 14:00. Podle fotografií zveřejněných mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem se setkání z české strany účastnili například kancléř Vratislav Mynář nebo ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák. Zeman měl na schůzce i nadále na zraněné paži ortézu a podle fotografie se s polským protějškem pozdravil vsedě. Oba prezidenti seděli i při tiskové konferenci, na kterou byli novináři přivedeni až po usazení obou politiků. Prezidenti poté bez dotazů novinářů přednesli svá vyjádření a počkali na svých místech na odchod novinářů.