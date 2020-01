Prezident Zeman je ve skvělé formě, uvedl po obědě s ním Babiš

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ve skvělé formě, přibral šest kilo a těší ho, že se mu vrátila dvojitá brada. Předseda vlády to řekl novinářům při odjezdu z tradičního novoročního oběda, na kterém poprvé politiky doprovodily kromě manželek i děti. Oběd Babiš popsal jako příjemný a rodinný. S hlavou státu se premiér domluvil, že s rodinou přijede v létě do lánské obory.

"Pan prezident je ve skvělé formě. Přibral šest kilo, je pyšný, že se mu vrátila dvojitá brada, lépe chodí," řekl Babiš. V říjnu byl Zeman po čtyři dny v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Nemocnice poté na svém webu uvedla, že se v ní prezident léčil a i po jejím opuštění léčí pro poruchu výživy spočívající v úbytku a narušené funkci svalů, zejména nohou. Hrad hospitalizaci označil za rekondiční pobyt.

V tehdejší lékařské zprávě bylo uvedeno, že Zeman má cukrovku druhého typu a trpí neuropatií obou nohou. Laboratorní hodnoty, včetně hladiny krevního cukru a dalších parametrů hodnotících cukrovku, byly podle nemocnice v normě. Prezident za dva roky zhubl 20 kilogramů, lékaři u něho objevili také známky dehydratace. Zeman si podle nemocnice stěžoval na nestabilní chůzi a měl sklon k nižšímu krevnímu tlaku.

05.01.2020, 16:01, autor: Martin Neliba, zdroj: ČTK

Předseda vlády se dnešního oběda zúčastnil s manželkou Monikou a dětmi Vivien a Frederikem, prezidenta doprovodily choť Ivana a dcera Kateřina, jež měla 1. ledna 26. narozeniny. "To jsem nějak opomněl. To je možná moje chyba, možná chyba protokolu. Já jsem panu prezidentovi přinesl velký katalog koňaků, takovou krásnou těžkou knížku, ale jinak nic. Na to jsme nějakým způsobem asi zapomněli," odpověděl Babiš na dotaz, zda přinesl Zemanově dceři dárek.

Premiér byl podle svých slov překvapený, že jeho děti možnost zúčastnit se novoročního oběda hned přijaly. "Já si myslel, že spíš z toho budou mít nějakou trému. Také jsme se domluvili, že někdy v létě přijdeme zase celá rodina. Navštívíme oboru, pan prezident nám ji ukáže, je tady 2000 zvířat," řekl Babiš.

Při uvítání se premiér a členové jeho rodiny zapsali do pamětní knihy lánského zámku. Úvodní setkání se konalo za přítomnosti médií. Dámy od pánů dostaly květiny. "Nemáme žádné problémy, a proto se můžeme usmívat," poznamenal prezident Zeman při společném fotografování.

Novoroční setkání prezidenta a předsedy vlády je letitou tradicí. Zeman s Babišem se společně s manželkami setkali při této příležitosti poprvé před dvěma lety. Zpravidla mluví o společenských záležitostech nebo o plánech na nadcházející rok, obvykle se ale dotknou i aktuální politické agendy. Letos mluvili o konfliktu mezi USA a Íránem, výsledku loňského státního rozpočtu, efektivitě justice či délce stavebního řízení.

Při novoročním obědě se letos stejně jako loni podávala paštika z kachních jater na portském víně a candát pečený na másle se zámeckými bramborami. Menu uzavřel citronový a malinový sorbet s jahodami, sdělil ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.