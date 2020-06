Prezident podle Babiše souhlasí se zvýšením deficitu

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman podle premiéra Andreje Babiše (ANO) souhlasí s dalším navýšením rozpočtu. O rekordním schodku 500 miliard korun, pro který zatím menšinová vláda ANO a ČSSD nemá podporu Sněmovny, hovořil dnes premiér s prezidentem na zámku v Lánech na Kladensku.

"Když (prezident) vidí, že to neprojíme, ale dáme na investice, nemá s tím problém," řekl Babiš ČTK. Dodal, že Zeman v úterý přijme ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO). Premiér bude o rozpočtu jednat ráno s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem.

Babiš a Schillerová dnes jednali o podpoře rozpočtu s opozicí, v úterý bude o návrhu vlády jednat příslušný sněmovní výbor. "Máme investovat rekordní sumu, téměř 200 miliard celkem, z toho 140 miliard z českých zdrojů. Z toho 111 miliard na dopravní infrastrukturu. Chceme se z dopadu koronaviru proinvestovat. To je ten náš hlavní cíl," řekl Babiš, co v Lánech zaznělo.

Schillerová původně chtěla požádat Sněmovnu o podporu dalšího navýšení deficitu tento týden. Po pátečním jednání s komunisty, kteří hodlají věc probrat až na sobotním zasedání širokého vedení, uvedla, že může žádost posunout na další týden. Dnes nicméně vyjednávala nejprve spolu s Babišem prostřednictvím videokonference se zástupci dalších stran, bilaterálně pak s lidovci a Piráty. Podle mluvčího ministerstva financí Michala Žurovce zůstává po těchto jednáních "vše otevřeno".

"Uvidíme, jak se jednotlivé strany k tomu postaví. Měly by si uvědomit, že je to jediný způsob, jak podpořit zaměstnanost, aby se investovalo, aby firmy měly práci," uvedl Babiš.

O investicích mluvil premiér s prezidentem i v souvislosti s blížícím se zasedáním evropských předsedů vlád nad změnami v evropském rozpočtu a takzvaném fondu obnovy. "Vysvětloval jsem panu prezidentovi, že náš cíl je získat co nejvíce prostředků do investic, kvůli tomu máme národní investiční plán," uvedl a zopakoval, že nesouhlasí se zařazením kritéria výše nezaměstnanosti do rozhodování o rozdělení evropských peněz.

Kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru má deficit rozpočtu v letošním roce vzrůst na 500 miliard korun. Původně měl být 40 miliard, vláda už ho dvakrát navyšovala, nejprve na 200 miliard, poté na 300 miliard. Schillerová minulý týden řekla, že další zvýšení už neočekává. Fond obnovy by měl mezi země EU rozdělit 750 miliard eur, na Česko by mělo připadnout zhruba 20 miliard eur (asi 550 miliard korun). Největšími příjemci pomoci by měly být epidemií nejvíc zasažené země Itálie a Španělsko, pro které Evropská komise předpokládá víc než třetinu celého balíku. EK si chce celou částku bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích.