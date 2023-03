Prezident Pavel se v Berlíně sešel se Steinmeierem a krajany

Berlín - Český prezident Petr Pavel a jeho německý protějšek Frank-Walter Steinmeier se při setkání v Berlíně shodli, že vztahy jejich zemí jsou přátelské a na vysoké úrovni a že hodlají usilovat o jejich další rozvoj. V plánu jsou schůzky na mezivládní úrovni a také výroční bilanční jednání prezidentů. Pavel si rovněž prohlédl Památník berlínské zdi, kde uctil odkaz obětí rozdělení německé metropole. Sešel se zde také s krajany a této schůzky se zúčastnili i zástupci slovenské komunity.

Vrcholem oficiální návštěvy bylo dopolední přijetí u prezidenta Steinmeiera, které bylo s vojenskými poctami. Do berlínského zámku Bellevue, který je sídlem spolkových prezidentů, doprovodila Pavla jeho žena Eva Pavlová, které se zde setkala se Steinmeierovou manželkou Elke Büdenbenderovou.

Na tiskové konferenci oba státníci ocenili velmi blízké přátelství, které Českou republiku a Německo pojí. Dnešní rozhovor s Pavlem podle Steinmeiera ukázal, že vztahy mezi oběma zeměmi nejsou jen dvoustranné, ale spíše mnohostranné. Poukázal přitom na pevné zakotvení obou zemí v EU a NATO.

Steinmeier na dotaz ČTK, zda hledal s Pavlem i sporná témata, odpověděl, že tomu tak nebylo, ale že hovořili o věcech, ve kterých je možné spolupráci zintenzivnit. Za takové oblasti označil energetiku či ochranu klimatu. Pavel řekl, že se Steinmeierem chtějí již tak dobré vztahy obou zemí ještě více zlepšit, mimo jiné pravidelným výročním setkáváním. Na těchto schůzkách by rádi vývoj za uplynulý rok hodnotili. Český prezident hovořil rovněž o záměru rozšířit vzájemný takzvaný strategický dialog z ministerské úrovně na úroveň šéfů vlád.

Přátelské vztahy oba prezidenti chtějí dále rozvíjet. I z tohoto důvodů Pavel pozval Steinmeiera ve druhé polovině roku do Prahy. Německý prezident přislíbil, že bude hledat vhodný termín, výslovně ale cestu do české metropole nepotvrdil. Steinmeier naopak pozval Pavla k sobě na letní slavnosti, kterých by se český prezident chtěl zúčastnit.

Ze zámku Bellevue odjel Pavel do Památníku berlínské zdi v ulici Bernauer Strasse, která se do historie zapsala řadou dramatických útěků na Západ, mimo jiné okny či tunely. Ne vždy se útěk do západní části Berlína zdařil. Oběti zdi, kterých je nejméně 140, mají v památníku pietní místo. U něj Pavel společně s manželkou položili věnec.

V areálu památníku na Pavla čekali zástupci české a slovenské komunity v Německu, někteří z nich prezidenta vítali s českými vlajkami. S krajany Pavel s manželkou diskutovali a dostali od nich obrázky nakreslené dětmi či leporelo české školy Rhein-Main z hesenského Neu-Isenburgu.

Pavla dnes v Berlíně ještě čeká přednáška v Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) a setkání se Steinmeierovým předchůdcem v prezidentském úřadu Joachimem Gauckem. Návštěvu pozdě odpoledne zakončí v budově spolkového kancléřství, kde se setká s šéfem německé vlády Olafem Scholzem.