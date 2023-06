Prezident Pavel s předsedkyní AV ČR Zažímalovou otevřeli Masarykovu knihovnu

Praha - Prezident Petr Pavel dnes s předsedkyní Akademie věd (AV) ČR Evou Zažímalovou otevřeli v Praze prezidentskou knihovnu Tomáše Garrigua Masaryka. Nachází se v prostorách Masarykova ústavu a archivu (MÚA) v pražské Libni a je v ní asi 200.000 svazků z osobního archivu prvního československého prezidenta. Ten své knihy v 30. letech minulého století věnoval instituci Ústav T.G. Masaryka, nyní archiv spravuje Masarykův ústav pod Akademií věd.

"Dnešním otevřením knihovny plníme přání Tomáše Garrigua Masaryka, aby byla jeho unikátní knihovna přístupná veřejnosti. Jsme rádi, že se podařilo knihovně poskytnout důstojné sídlo,“ řekla Zažímalová. Knihovnu mohou zájemci navštěvovat ode dneška, doplnila.

Podle Pavla poslouží Masarykovy knižní svazky k pochopení jeho odkazu, života a díla. Díky možnosti seznámení se spisy budou mít lidé příležitost podívat se na prvního československého prezidenta, kterého Pavel označil za významnou osobnost českých dějin, bez mytizace a zkreslení, míní nynější hlava státu.

Ředitel MÚA Rudolf Kučera označil novou Masarykovu knihovnu za unikátní. "Ve světovém měřítku se může srovnávat snad jen se slavnými prezidentskými knihovnami v USA, například s Hooverovou či Kennedyho, v Evropě asi jen s knihovnou Charlese de Gaulla," uvedl.

Lidé v knihovně najdou zhruba 200.000 svazků z Masarykova osobního archivu. Knihy pokrývají oblasti, kterým se první československý prezident věnoval, tedy mimo jiné filozofii, historii, státovědu, sociologii, teologii a právo. Mnohé tituly navíc prezident Masaryk opatřil ručně psanými poznámkami. Součástí sbírky je rovněž beletrie a kolekce dobových domácích a zahraničních periodik. Zájemci si mohou knihy prezenčně půjčit a v badatelně ústavu si je procházet. Katalog titulů najdou na webu MÚA a v Souborném katalogu ČR Národní knihovny ČR.

Prezident Masaryk založil instituci s názvem Ústav T. G. Masaryka (ÚTGM) 23. července 1932 a daroval jí svůj osobní archiv, knihovnu, sbírku darů a 13 milionů Kč. Podle Kučery byla částka určena na postavení sídla instituce. Přestože instituce dostala pozemek na Letenské pláni, tak budova postavena nebyla a ústav nejprve přesídlil do domu v Bubenči a následně do Klementina. V roce 1954 podle informací na webu ÚTGM rozhodlo vedení Komunistické strany Československa o tom, že finanční hotovost patřící instituci připadla státu a knihovní fond se rozdělil do různých knihoven. O obnovení činnosti ústavu rozhodl v lednu 1990 prezident Václav Havel. ÚTGM získal své někdejší archivní fondy, ale existoval bez sídla. Kvůli finančním problémům instituce byla většina pracovníků převedena do nově založeného Masarykova ústavu AV ČR, který vznikl v roce 1995. Masarykův ústav má nyní ve správě prezidentův archiv a s ÚTGM spolupracuje.

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou jsou dnes a ve středu na oficiální návštěvě Prahy. Kromě otevření knihovny se dnes prezident zúčastnil také například piety k uctění památky obětí komunismu na Újezdu a setkání s primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou (ODS). Ve středu zavítá například na stavbu linky metra D a do komunitního rodinného centra Jahoda na Albertově. Pavlův předchůdce ve funkci Miloš Zeman na oficiální návštěvě Prahy za dobu svého desetiletého mandátu nebyl.