Kyjov (Hodonínsko) - Více než 2500 lidí včetně dětí vytvořilo dnes v Kyjově na Hodonínsku státní vlajku z nafukovacích balonků. Měřila 31 metrů na délku a 26 metrů na šířku, řekl ČTK mluvčí radnice Filip Zdražil. Akce se uskutečnila při příležitosti pátečního Dne české státnosti. Jejím cílem bylo podle Zdražila neobvyklým způsobem informovat děti o stém výročí vzniku Československa a vést je k patritotismu.

Většinu účastníků tvořili žáci kyjovských základních škol, přidaly se i děti z mateřských škol a nechyběli ani středoškoláci. "Zapojili se i dospělí a máme aktivní seniory. Celkem bylo asi 150 dospělých, mezi nimi byli i učitelé, kteří doprovázeli děti," řekl Zdražil.

Podle něj dosud nejspíš nikdo nevytvořil větší vlajku z nafukovacích balonků. "Nedělali jsme to ale proto, abychom tvořili rekord. Ani jsme to nedávali do žádné knihy rekordů. Chtěli jsme to udělat proto, abychom dětem připomněli Den české státnosti a vzniku Československa, abychom v nich vzbudili patriotismus," řekl Zdražil.

Když děti mávaly nad hlavou balonky, zazněla česká hymna. "Kromě toho jsme vysadili 68. lípu," připomněl Zdražil projekt kraje, který na počest stého výročí vzniku Československa zasadí na různých místech kraje během roku celkem 100 lip.

Kyjov už předloni vytvořil z nafukovacích balonků největší vlčí mák. Stalo se tak při příležitosti Dne válečných veteránů, který připadá na 11. listopad. Cílem dne je uctění památky válečných veteránů. Tehdy vlčí mák vytvořilo kolem 2000 lidí.