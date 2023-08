Přes 100 milionů Američanů čelí nebezpečnému vedru, úleva se čeká až o víkendu

Washington - Spojené státy zažívají tento týden další nápor extrémních veder, která spalují některé části země v podstatě od začátku léta. Různé stupně varování se nyní vztahují na více než 100 milionů obyvatel, tedy asi na třetinu populace, uvádí Národní meteorologická služba (NWS). V oblastech od Floridy po Minnesotu pocitové teploty ve stínu přesahují 40 stupňů Celsia a meteorologové veřejnost varují, aby situaci nebrali na lehkou váhu.

"Je zcela nezbytné brát horko vážně a vyhnout se delšímu pobytu venku," uvádí NWS v dnešním prohlášení o vývoji rekordních veder. Výstrahy platí do pátku, kdy se v severněji položených oblastech čeká ochlazení. Do té doby budou teploty "potenciálně smrtící pro kohokoli bez účinného chlazení nebo přiměřené hydratace," dodává meteorologická služba.

Podle deníku The New York Times (NYT) se dnes "nebezpečné" pocitové teploty nad 39 stupni Celsia čekají v oblastech, kde dohromady žije 111 milionů lidí. Týká se to i jižních částí států Minnesota, Wisconsin a Michigan ležících na hranici s Kanadou. Zóna extrémního vedra se pak táhne na jih až k pobřeží Mexického zálivu.

Místy pocitové teploty, které zohledňují i vlhkost vzduchu, opakovaně šplhají výrazně nad uvedenou hranici. V St. Louis teprve po čtrnácté zaznamenali hodnotu nad 46 stupni, přičemž dnes předpověď pokoření této hranice slibuje znovu. Meteorologové ve státě Oklahoma na začátku týdne ohlásili rekordních skoro 53 stupňů a pobočka NWS v sousedním Kansasu dokonce ještě vyšší čísla. Skutečná teplota vzduchu je většinou výrazně nižší, pocitovou teplotu ovšem zhoršuje "brutální míra vlhkosti", píše NWS.

Extrémní vedra jsou letos v některých částech USA tak vytrvalá, že meteorologické stanice na sociálních sítích přiznávají, že jim dochází způsoby, jak lidem říkat, že je opravdu horko. Jih USA zažívá abnormálně vysoké teploty už řadu týdnů, například v texaském Austinu v úterý po rekordních 45 dnech skončila série s teplotními maximy na úrovni alespoň 100 stupňů Fahrenheita, neboli necelých 38 stupňů Celsia. Dnes se opět čeká překonání magické hranice.

Zejména americký jih je na vysoké teploty zvyklý, ovšem aktuální vedra se dlouhým trváním a intenzitou vymykají normálu. Jakkoli je složité výkyvy počasí bezprostředně spojit s globální změnou klimatu, vývoj v USA odpovídá dlouhodobým varováním klimatologů, že vedra jsou v důsledku vypouštění skleníkových plynů delší a intenzivnější.

Vedra jsou ve Spojených státech nejčastější příčinou úmrtí spojenou s počasím. Počty obětí jsou většinou známé až se značným odstupem, v uplynulých letech si však vždy vyžádala stovky mrtvých. Jeden takový případ v úterý evidoval stát Nebraska, kde umřela roční holčička zapomenutá v autě řidičem pracujícím pro jesle ve městě Omaha. Teplota vzduchu tam byla kolem 35 stupňů.

Vedra narušují různé aspekty života v mnoha amerických státech. Agentura AP napsala, že školy napříč středozápadními státy odkládaly sportovní klání nebo zakazovaly žákům o přestávkách chodit ven. Ve státě Missouri museli hasiči evakuovat 117 pacientů z léčebny dlouhodobě nemocných poté, co se tam porouchala klimatizace. A organizátoři manifestace pořádané ve městě Milwaukee při příležitosti dnešní debaty republikánských kandidátů na prezidenta kvůli horku přesunuli část programu do klimatizovaného sálu.