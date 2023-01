Premiér Fiala: Letošek nebude jednoduchý, ale zvládneme ho

Praha - Letošní rok nebude jednoduchý, ale Česká republika ho zvládne, je přesvědčen premiér Petr Fiala (ODS). I když Česko neprožívá jednoduché období, není důvod ztrácet naději a nedívat se do budoucnosti s pozitivním očekáváním, řekl v dnešním novoročním projevu. Věří, že se začnou projevovat přijatá opatření a sníží se inflace i ceny. U příležitosti 30. výročí vzniku České republiky připomněl pokojné rozdělení Československa, výjimečné vztahy se Slovenskem i cestu, kterou Česko od té doby ušlo. Češi na sebe můžou být podle něj právem hrdí. Vyzdvihl solidaritu lidí v kritických okamžicích, považuje to za něco, co zásadním způsobem utváří charakter země. Odmítl také, že by Česko bylo malým a bezvýznamným státem.

"Neprožíváme lehké období, žijeme ve složité době plné nejistot a nových výzev," řekl. "Přesto není důvod ztrácet naději a nedívat se do budoucnosti s pozitivním očekáváním. Každý problém má svoje řešení," dodal. Vláda a odborníci podle něj na řešeních pracují. Poznamenal, že nepomůže netrpělivost ani líbivá populistická hesla, ale systematická politika a každodenní drobná práce. Letošek podle něj nebude jednoduchý, Česko ho ale zvládne, stejně jako předchozích 30 let.

Fiala v projevu připomněl 30. výročí vzniku ČR. Rozdělení Československa podle něj nebylo pro českou společnost samozřejmou volbou a část lidí neviděla k zániku společného státu důvod. Připomněl, že samostatné republiky vznikly u jednacího stolu, a poukázal na blízký vztah ke Slovensku.

"Když se ohlédneme, co jsme jako národ za těch 30 let dokázali, jsem přesvědčen, že na sebe můžeme být právem hrdí," řekl. ČR podle něj začínala jako chudá země, hlavním cílem bylo zvládnout přechod mezi demokraticky a ekonomicky vyspělé země a touhou bylo vstoupit do EU a NATO. "Tehdy to byl mimořádně lákavý cíl, ale zdál se být také neskutečně daleko," uvedl. Dodal, že nyní mají Češi díky EU a NATO šanci žít mnohem lepší život než většina lidí na planetě.

"To, kde dnes jsme, ale není náhoda. Stojí za tím úsilí a odpovědná práce vás všech," řekl. Češi také podle něj dokázali třeba při povodních či tornádu, že umí držet při sobě. "Obrovská solidarita a ochota pomáhat na vlastní úkor je něco, co zásadním způsobem utváří charakter našeho státu a co je jeho velikou hodnotou," poznamenal.

Vyzdvihl i pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a zodpovědnost při šetření s elektřinou a plynem. "Chtěl bych vám za to, za váš odpovědný, lidský a morální přístup, z celého srdce poděkovat. Právě takové věci dělají z České republiky dobrou, sebevědomou a respektovanou zemi," řekl.

Připomněl v sobotu skončené české předsednictví v EU. Partneři podle něj oceňovali kompetenci a jednání Česka a byli díky tomu ochotni akceptovat české návrhy a postoje. Zdůraznil, že ČR není "malý, slabý a nevýznamný stát kdesi na okraji Evropy, na jehož názoru nezáleží", a podobné poraženectví je třeba opustit. "Jsme významná, středně velká evropská země. Jen je třeba, abychom si to uvědomili a naučili se podle toho uvažovat, vystupovat a jednat. Pokorně, přátelsky, ale přiměřeně sebevědomě," řekl. Je přesvědčen, že předsednictví je dobrým příkladem takového přístupu.

Vojenský útok Ruska na Ukrajinu podle premiéra ukázal, že naše bezpečnost není samozřejmostí. "Může být ohrožena, například pokud Rusko na Ukrajině zvítězí a pokud my sami nebudeme naší obraně a bezpečnosti věnovat patřičnou pozornost," řekl. Zmínil nutnost mít silnou moderní armádu. Za jedinou cestu, jak si dlouhodobě udržet mír, označil budování silné kolektivní obrany.

Zdůraznil také potřebu komplexní přeměny energetiky ČR s cílem plné energetické bezpečnosti a suverenity, což potrvá několik let. Zopakoval, že vysoké ceny energií nelze zkrotit jednoduchým nařízením. Věří, že se naplní předpovědi expertů a opatření vlády i České národní banky se už letos začnou pozitivně projevovat. "Že se zbavíme dvouciferných hodnot inflace, že se drahota začne umírňovat a ceny klesnou na přijatelnou úroveň," uvedl Fiala.

Připomněl, že ministr financí chystá úspory ve výdajích státu za 70 miliard korun. Neměly by ale zasáhnout armádu, výstavbu silnic a železnic ani vzdělávání, tedy oblasti, které vláda letos považuje za prioritu. Dodal, že vláda hodlá letos udržet "široce nastavenou podporu" firmám a domácnostem proti drahým energiím. Zopakoval, že nejde o nástroj zajištění nízkých cen elektřiny a plynu pro všechny, ale o pojistku, aby se ceny zcela nevymkly kontrole. Vyzval lidi, aby se neostýchali využít státní podpory.

Fialův projev opozici nepřesvědčil, podle vládních politiků byl státnický Premiér Petr Fiala (ODS) svým dnešním novoročním projevem opoziční lídry nepřesvědčil. Soudí, že navzdory jeho slovům vláda nezvládla předsednictví Radě Evropské unie a nedokáže efektivně pomáhat lidem ani firmám v nynější energetické krizi a zdražování. Naopak zástupci vládní koalice hodnotí Fialovo vystoupení jako věcné, vyvážené a srozumitelné. Vyjádřili hrdost nad tím, že Česko má v čele vlády státníka, který nesklouzává k populismu a přitom umí občany v těžkých dobách povzbudit. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová si myslí, že Fiala v projevu vytrhával věci z kontextu a manipulativně je předkládal veřejnosti. Vláda se přitom chová chaoticky, během českého předsednictví nejednala sebevědomě a Fiala se nechoval jako sebevědomý premiér, řekla v České televizi. "Vybral si třešničky, které se mu hodily, a ty manipulativně předkládal," reagovala na projev bývalá ministryně financí. Kritizovala mimo jiné podle ní pomalou a neúčinnou pomoc státu občanům i firmám, které čelí enormnímu zvyšování cen. Projev ministerského předsedy byl snůškou prázdných floskulí a stokrát opakovaných lží, míní lídr SPD Tomio Okamura. Uvedl, že za dobu Fialovy vlády stoupl na dvojnásobek počet domácností, kde je příjmová chudoba. Fialův projev byl podle něj úplně mimo realitu. "To je na okamžitou demisi," dodal. Vládní politici Fialův projev ocenili. Premiér podle šéfky Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové z vládní TOP 09 přesně pojmenoval problémy, kterým země čelí. "Zároveň byl plný naděje a nesl se v optimistickém duchu, což je nesmírně důležité. Jsem stejně jako premiér přesvědčena, že to spolu zvládneme a z krize vyjdeme silnější. Díky Vám je totiž v čele země opravdový státník," uvedla na twitteru. Také šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný v České televizi vyjádřil přesvědčení, že Fiala mluvil s pokorou, přitom jasně a sebevědomě. "Jsem hrdý na to, jakého máme premiéra," dodal. Výtky opozice označil za opoziční rétoriku. Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek míní, že Fialův projev byl smířlivý a působivě poukázal na kontrast mezi dobrými vztahy mezi Čechy a Slováky a tím, co se nyní děje mezi Ruskem a Ukrajinou. V jeho výčtu vládních priorit mu chybělo řešení nedostupného bydlení, digitalizace či změny klimatu. Poslanec STAN Jan Lacina považuje dnešní slova premiéra za vyvážený, pravdivý a srozumitelný projev určený veřejnosti, kterému nechyběla vize budoucnosti, naděje a povzbuzení. Tedy vše, co chybělo vánočnímu poselství prezidenta Miloše Zemana, dodal Lacina.