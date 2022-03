Přehrady, o které se stará Povodí Odry, jsou nyní naplněny od 90 do 100 procent

Ostrava - Přehrady, o které se stará státní podnik Povodí Odry, jsou v současné době naplněny od 90 do 100 procent. Výjimkou je údolní nádrž Morávka na Frdýdecko-Místecku, jejíž hladina je řízeně snížena kvůli rekonstrukci. Průtoky vodních toků jsou nyní ale velice nízké. ČTK to dnes sdělila mluvčí podniku Šárka Vlčková.

Povodí Odry je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně i Olomouckého kraje. Provozuje například přehrady Šance, Kružberk nebo Slezskou Hartu.

"Klíčové vodárenské nádrže Slezská Harta, Kružberk a Šance mají vysokou naplněnost a zejména nádrž Slezskou Hartu se podařilo v letošním hydrologickém roku, který začal od 1. listopadu, významně doplnit, a to o necelých 30 milionů metrů krychlových," uvedla Vlčková.

Zásoby vody ve sněhu jsou podle ní nízké a jsou prakticky už pouze v nejvyšších polohách Jeseníků a Beskyd. "V uzávěrném profilu Odry v Bohumíně protéká nyní kolem 16 metrů krychlových za sekundu, což znamená jen čtvrtinu dlouhodobého měsíčního průměru. Lze předpokládat, že profilem Odry Bohumín může ještě protéct ze sněhových zásob pouze kolem 50 milionů metrů krychlových, což je velice málo," uvedla Vlčková.

Pokud by přetrvávaly současné nízké úhrny srážek i v dubnu, mohla by se podle mluvčí hydrologická situace v povodí Odry dále zhoršovat, až přejít do letního sucha. Za březen činily srážky dosud jen nepatrných pět milimetrů v nížinných oblastech a do 15 milimetrů na horách.