Ilustrační foto - Herci Vladimír Škultéty a Erika Stárková v brněnském kině Scala, v němž premiérová projekce prvních dvou dílů českého seriálu Most! zahájila 2. května 2018 první ročník festivalu seriálové tvorby Serial Killer. Festival potrvá do 5. května. ČTK/Zehl Igor

Most - Představitelka Dáši z populárního seriálu Most! Erika Stárková se postavila proti rozšiřování dolu Bílina. Společně s hnutím Greenpeace žádá, aby ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) učinil totéž. V natočeném videu prosí herečka ministra, aby se "postavil za lidi, přírodu a klima". ČTK o tom dnes informoval Lukáš Hrábek z hnutí Greenpeace, které na čtvrtek připravuje happening před ministerstvem životního prostředí.

Herečka v nahrávce říká, že Most je pro ni pomník minulosti, "kdy tam kdysi někdo něco zničil a doposavaď to nevrátil zpátky". Přímo do Mostu a jeho okolí se každé pondělí mohou podívat lidé prostřednictvím televizních obrazovek. Seriál dvojice Prušinovský-Kolečko zavádí diváky České televize pod vrch Hněvín, do nechvalně známé čtvrti Chanov i k přesunutému děkanskému kostelu.

Představitelka hlavní ženské role uvádí, že devastace přírody se prohlubuje a rozšiřuje, a to konkrétně v lomu Bílina. O povolení rozšíření dolu rozhodne ministerstvo životního prostředí v procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA). Ministr Brabec se při své návštěvě Litvínova minulý týden vyjádřil oficiálně pouze k limitům v dole ČSA u Mostu. "Nevidím důvod pro prolamování limitů těžby na dole ČSA, ale konečné odepsání zásob v této oblasti momentálně nepovažuji za příliš pravděpodobné," uvedl.

K tématu těžby uhlí na Mostecku se v minulosti několikrát vyjádřily různé osobnosti. V roce 2015 vystoupali herci či vědci na vyhlídku nad zámkem Jezeří v Krušných horách, aby tím podpořili zachování limitů. Byl mezi nimi režisér Jan Svěrák, herečka Kristýna Boková, disident John Bok či výtvarnice Sylva Prchlíková. Vláda poté rozhodla o prolomení limitů na Bílině a naopak jejich zachování na dole ČSA.