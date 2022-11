Předseda FIFA Infantino označil kritiky MS v Kataru za pokrytce

Dauhá - Předseda mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino označil kritiky mistrovství světa v Kataru za pokrytce. Současně prohlásil, že Evropa by se za své postoje měla tři tisíce let omlouvat.

Katar získal pořadatelství šampionátu za kontroverzních okolností v roce 2010 a od té doby byl prakticky neustále terčem kritiky. Mimo jiné i kvůli opakovanému porušování lidských práv.

Výhrady směřovaly především k pracovním podmínkám zahraničních dělníků. Naposledy na ně upozornila lidskoprávní organizace Equidem, podle ní dělníci navzdory řadě nových opatření stále čelí diskriminaci a neoprávněnému krácení mzdy.

Infantino se však na tiskové konferenci den před nedělním startem mistrovství světa ostře ohradil. Naopak ocenil, že katarská vláda umožnila migrantům vstup do země a dala jim práci.

"My v Evropě zavíráme hranice a lidem z těchto zemí u nás nedovolujeme legálně pracovat. Kdyby nám na nich opravdu záleželo, tak by se k tomu Evropa postavila jako Katar," uvedl.

"Ať jim dá práci, ať jim dá budoucnost, ať jim dá naději. Místo toho pokrytecky moralizuje. Za to, co jsme v Evropě poslední tři tisíce let dělali, bychom se teď měli tři tisíce let omlouvat, než začneme rozdávat lekce morálky," prohlásil.