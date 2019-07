Předřazená signalizace zatím u přejezdu ve Studénce nefunguje

Studénka (Novojičínsko) - Na železničním přejezdu ve Studénce na Novojičínsku, kde před čtyřmi lety při srážce vlaku s kamionem zemřeli tři lidé, zatím není instalována takzvaná předřazená signalizace, která má podobným nehodám zabránit. Pražská společnost Future Product Design (FPD), která chce systém instalovat na vlastní náklady, o podmínkách stále jedná s moravskoslezskou policií. ČTK to řekl ředitel firmy Vladimír Kranz.

Na instalaci systému podle něj stačí jeden den. Součástí systému je klasický tříbarevný semafor, který zareaguje na výstražný signál drážního zabezpečení a zastaví řidiče už 150 metrů před železničním přejezdem.

Kranz řekl, že instalaci systému firma nyní nabídla Černožicím na Královéhradecku, kde tento měsíc při srážce vlaku s autem zahynuli čtyři lidé. Systém by tam mohl fungovat do října, dokdy by na místě měly být vybudovány závory.

Také u přejezdu ve Studénce by předřazená signalizace mohla být, dokud tam Správa železniční dopravní cesty nevybuduje mimoúrovňové křížení silnice a železnice. Jeho stavba má začít příští rok, stát bude 700 milionů korun.

Přejezd je rizikový mimo jiné proto, že se tam kříží mimořádně vytížená železniční trať a frekventovaná silnice. Je navíc široký, protože silnici kříží čtyři koleje, a tak červená světla před sklopením závor blikají dlouho, aby auta stihla opustit kolejiště. Právě dlouhá prodleva mezi výstrahou a sklopením závor podle odborníků svádí lidi k tomu, aby přejížděli na červenou.

FPD tam předřazené signalizační zařízení původně chtěla spustit dnes, kdy je čtvrté výročí tragické nehody, zatím se ale nedohodla s policií. Na přejezdu v roce 2015 zůstal stát polský řidič vezoucí těžké plechy a do jeho kamionu narazil vlak Pendolino. Tři lidé zemřeli, dvě desítky dalších utrpěly zranění. Řidič od soudu odešel s trestem 8,5 roku vězení. O několik měsíců později na přejezdu uvízl další kamion, portugalský řidič ale včas zareagoval, těsně před příjezdem vlaku prorazil závoru a odjel.

Další tragická železniční nehoda se stala ve Studénce v roce 2008, kdy rychlík narazil do trosek zříceného mostu. Osm lidí nepřežilo, desítky dalších utrpěly zranění. Soudy se kauzou stále zabývají. Novojičínský okresní soud všech deset obžalovaných zprostil viny, protože se podle něj nepodařilo prokázat, že za pád mostu mohli právě oni. Krajský soud v Ostravě ale tento rozsudek zrušil a vrátil věc do Nového Jičína. Soud se případem bude znovu zabývat příští měsíc.